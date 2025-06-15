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00:44, 15 июня 2025

Верховный суд отменил решение о лишении Шостак полномочий члена избиркома

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение о лишении Валентины Шостак полномочий члена территориальной избирательной комиссии от КПРФ в Краснодарском крае отменено Верховный судом, дело возвращено на новое рассмотрение.

Как информировал "Кавказский узел", в период президентских выборов в России, проходивших с 15 по 17 марта 2024 года, наблюдатели в Краснодарском крае столкнулись с давлением, которое оказывалось на них через семьи или работодателей. Давлению подверглись и члены избирательных комиссий. Так, 16 марта 2024 года суд в Горячем Ключе удовлетворил требование территориального избиркома о прекращении полномочий члена комиссии от КПРФ Валентины Шостак за якобы систематическое неисполнение свои обязанности члена ТИКа. 19 марта 2024 года Шостак обжаловала решение Горячеключевского райсуда, однако 26 марта 2024 года Краснодарский краевой суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. 28 марта 2024 года краевая избирательная комиссия Краснодарского края прекратила полномочия Шостак, после чего она подала жалобу в Верховный суд России.

Четвертый кассационный суд рассмотрел 21 августа 2024 года кассационную жалобу Валентины Шостак и признал решения нижестоящих судов правильными. Шостак заявила, что в отстаивании своих прав готова дойти до Верховного суда.

13 июня коллегия по административным делам Верховного суда РФ за полчаса рассмотрела кассационную жалобу Валентины Шостак, лишённой полномочий члена территориального избиркома на Кубани после президентских выборов 2024 года. Суд отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, рассказала 14 июня активистка корреспонденту «Кавказского узла».

«Это значит, что дело будет рассматриваться с нуля в том же суде», - пояснил решение Верховного суда корреспонденту "Кавказского узла" юрист Роман Клыков, не связанный с данным делом.

По словам Шостак, на заседание в ВС не прибыла противоположная сторона, а коллегия пришла к выводу, что заявленные ею доказательства «фактов, влияющих на исход дела, не были рассмотрены и не приобщены к материалам дела».

Шостак называет своё дело «политическим» и подчёркивает, что за год борьбы с судебной системой она приобрела ценный опыт. «Я узнала, кто друг, а кто враг, и получила знания в области юриспруденции. Да, прошло больше года, но я не сдаюсь», - подчеркнула активистка.

Она требует восстановления полномочий члена ТИК в Краснодарском крае и заявляет о намерении участвовать в будущих избирательных кампаниях. По мнению Шостак, её устранение из комиссии было необходимо тем, кто стремится «спокойно фальсифицировать конституционные права избирателей на свободу выбора». «Я верю, что смогу вернуть своё место и помешать тем, кто пытается лишить граждан честных выборов», - заявила она.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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