Удостоверение Валентины Шостак. Скриншот фото с сайта "Утренний юг" от 18.09.21, https://utyug.info/new/6298/

28 марта 2024, 22:55

Валентина Шостак лишена полномочий члена избиркома Горячего Ключа

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Краевая избирательная комиссия Краснодарского края прекратила полномочия члена ТИК Горячеключевская с правом решающего голоса Валентины Шостак после решения суда, признавшего ее систематически не исполняющей обязанности. Шостак намерена обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", в период президентских выборов в России, проходивших с 15 по 17 марта, наблюдатели в Краснодарском крае столкнулись с давлением, которое оказывалось на них через семьи или работодателей, в связи с чем они были вынуждены сократить время пребывания на избирательных участках. Давлению подверглись и члены избирательных комиссий. Так, 16 марта суд в Горячем Ключе удовлетворил требование территориального избиркома о признании члена комиссии от КПРФ Валентины Шостак систематически не исполняющей обязанности. 19 марта Валентина Шостак обжаловала решение Горячеключевского райсуда, однако 26 марта в судебном заседании Краснодарского краевого суда апелляционная жалоба Валентины Шостак оставлена без изменений.

Сегодня краевая избирательная комиссия Краснодарского края приняла решение об исключении Шостак из членов ТИК Горячеключевская, и досрочном прекращении ее полномочий.

Основанием стало вступившее в законную силу решение Горячеключевского райсуда о признании члена ТИК с правом решающего голоса Валентины Шостак систематически не исполняющей свои обязанности, Крайизбирком ссылается в своем решении на пункт "д", пункт 8 и пункт 11 статьи 29 федерального закона от 12 июня №67-ФЗ "Об основных правах избирательных права…в РФ", говорится в решении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Постановление направлено в краевое отделение КПРФ и ТИК Горячеключевская с требованием "начать выдвижение кандидатур в ТИК в связи с досрочным прекращением полномочий Шостак".

Сроком представления кандидатур на замещение должности определено 1 апреля.

Резолютивная часть апелляционного определения вручена Валентине Шостак сегодня. В нем говорится, что решение от 16 марта о признании ее систематически не исполняющей обязанности вступило в законную силу. Обжаловать это решение можно в течение шести месяцев в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, говорится в определении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Валентина Шостак решение апелляционной инстанции и сегодняшнее решение крайизбиркома намерена обжаловать, однако не верит, что сможет добиться справедливости. "Толку ноль. Обжаловать будем, когда [мотивированное] решение суда будет на руках. Завтра я понесу в Следственный комитет заявление на УИК 1026 в связи с тем, что в их действиях мы усматриваем состав преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ", - рассказала Валентина Шостак корреспонденту "Кавказского узла".

Статья 141 УК РФ предусматривает наказание за "воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Примечание:

"Наблюдения в четырех городах СКФО показали отсутствие очередей на избирательных участках", "Аналитики поспорили о мотивах совершения попыток испортить бюллетени на юге России", "Власти Дагестана рапортовали о голосовании беженцев из Палестины".

Автор: Алихан Мамсуров источник: корреспондент "Кавказского узла"

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