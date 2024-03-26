Суд в Краснодаре отказался удовлетворить апелляцию Валентины Шостак

26 марта 2024, 23:07

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Апелляционная жалоба члена ТИК "Горячеключевский" с правом решающего голоса Валентины Шостак на решение суда, который признал ее "систематически не выполняющей обязанности", оставлена без удовлетворения. Судья отказался принять у Шостак документы, подтверждающие обоснованность ее отсутствия на заседании комиссии, и не позволил задать вопросы председателю на заседании. Решение суда будет обжаловано, сообщила Шостак.

Как писал "Кавказский узел", с 15 по 17 марта в России проходили выборы президента страны. В Краснодаре наблюдатели столкнулись с давлением, которое оказывалось на них через семью или работодателя, в связи с чем они были вынуждены сократить время пребывания на избирательных участках. Давлению подверглись и члены избирательных комиссий. Так, 16 марта суд в Горячем Ключе признал члена территориальной избирательной комиссии от КПРФ Валентину Шостак "систематически не выполняющей обязанности. Шостак обжаловала решение суда, лишившего ее полномочий по жалобе ТИК, пояснив, что не смогла прийти на заседание комиссии 15 марта из-за резкого ухудшения состояния, что подтверждается медицинскими документами. Обвинения она назвала необоснованными. По словам Шостак, они связаны с ее активностью по выявлению нарушений на избирательных участках.

Сегодня в Краснодарском краевом суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы члена ТИКа Горячего ключа с правом решающего голоса Валентины Шостак.

Активистка лично приехала на суд в Краснодар из Горячего Ключа. По ее словам, к сожалению, ей пришлось одной отстаивать свои права, потому что ее адвокат, предоставленный КПРФ, в это время был занят в другом уголовном процессе, заседание по которому было назначено ранее.

По словам Валентины Шостак, ее адвокат и она подали ходатайство о переносе заседания по уважительной причине, до суда. Однако, когда начался сегодняшний суд, то судья это ходатайство найти не смог. "Несмотря на то, что я настаивала на переносе дела на другую дату, судья мне отказал", - рассказала Валентина Шостак корреспонденту "Кавказского узла".

Шостак добавила, что ее адвоката, знающего дело, заменила адвокат по назначению, которая дело не знала и которой активистка выразила недоверие. "Я приняла решение отказаться от адвоката, дела она не знает, и лучше буду защищать себя сама, чем неизвестный мне человек, которому не доверяю", - рассказала она.

Она добавила, что сам процесс показался ей странным, потому что не были объявлены прения, ей запретили задать вопросы - представителю ТИК «Горячеключевская». Было отказано в просьбе приложить к делу медицинские документы, доказывающие, что она не могла присутствовать на заседании ТИК 15 марта по уважительной причине.

Валентина Шостак считает, что исход ее дела, был ясен уже с первых минут начала процесса. "Меня хотят убрать из ТИКа. За время работы в ТИКе, я не раз выявляла нарушения. Писала безрезультатно жалобы не только в избирательные комиссии, но и в прокуратуру, следственные органы, полицию. Наш город, как и моя страна, погрязли в коррупции и беззаконии. И если раньше соблюдались хотя бы приличия , то сейчас и этого нет. Добиваться справедливости очень трудно. Требуется невероятно много усилий. Но моя борьба не закончилась. Будем подавать кассацию с моим адвокатом от КПРФ", - заключила Валентина Шостак.

Член КПРФ Елена Диденко сказала корреспонденту "Кавказского узла", что в отношении Валентины Шостак дело "состряпано", за ее принципиальность, чтобы "избавиться от честного и бескомпромиссного человека".

Статья 29 ФЗ №67-ФЗ, регламентирующая статус членов комиссий, предусматривает в пункте 8 основания для прекращения полномочий члена комиссии с правом решающего голоса. Такое решение может быть принято на основании вступившего в силу решения суда, на основании заявления соответствующей комиссии о систематическом невыполнении членом комиссии своих обязанностей.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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