Суд утвердил лишение Валентины Шостак полномочий члена избиркома

22 августа 2024, 00:50

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Кассационный суд в Краснодаре оставил в силе решение районного и областного суда о прекращении полномочий члена территориального избиркома Горячеключевская с правом решающего голоса Валентины Шостак, она намерена подать жалобу в Верховный суд.

Как писал "Кавказский узел", в период президентских выборов в России, проходивших с 15 по 17 марта, наблюдатели в Краснодарском крае столкнулись с давлением, которое оказывалось на них через семьи или работодателей, в связи с чем они были вынуждены сократить время пребывания на избирательных участках. Давлению подверглись и члены избирательных комиссий. Так, 16 марта суд в Горячем Ключе удовлетворил требование территориального избиркома о признании члена комиссии от КПРФ Валентины Шостак систематически не исполняющей обязанности. 19 марта Валентина Шостак обжаловала решение Горячеключевского райсуда, однако 26 марта Краснодарский краевой суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. 28 марта краевая избирательная комиссия Краснодарского края прекратила полномочия Шостак.

Четвертый кассационный суд рассмотрел 21 августа кассационную жалобу члена территориальной избирательной комиссии Горячеключевская с правом решающего голоса Валентины Шостак и признал решения нижестоящих судов правильными. Суд кассационной инстанции решил: оставить в силе решение Горячеключевского районного суда Краснодарского края от 16 марта, апелляционное определение от 26 марта по делу №33а-15317/24.

"Тем самым суд в очередной раз узаконил беззаконие и лишил меня избирательного голоса и права выполнять свои обязанности в ТИКе на следующих выборах. У меня остался только Верховный суд, и я буду жаловаться", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Валентина Шостак.

По ее словам, судьи вообще не слушали и не слышали ее, и у нее создалось впечатление, что решение кассационной инстанции было готово уже до суда. "Мне и моему защитнику зачитали резолютивную часть. Решение обещали выдать позже", - сообщила она.

По ее словам, она не понимает, как справка о болезни и состоянии здоровья, которую она предъявила суду и предъявляла в ТИКе, может быть поводом для наказания и лишения ее статуса члена комиссии? "Получается, несмотря на болезнь, человек все равно должен ползти в ТИК?" - поинтересовалась Шостак.

Она подчеркнула, что на ее примере хорошо прослеживается отношение властей к выборам, когда на них допускают только лояльных власти.

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