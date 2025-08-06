Суд в Краснодаре проигнорировал решение ВС по делу Валентины Шостак

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Краснодарский краевой суд, который получил жалобу Валентины Шостак из Верховного суда, отказался рассматривать дело по существу, перенаправив его в суд первой инстанции. Это решение противоречит позиции вышестоящей инстанции, заявила активистка.

Как информировал "Кавказский узел", четвертый кассационный суд рассмотрел 21 августа 2024 года кассационную жалобу Валентины Шостак и признал решения нижестоящих судов правильными. Шостак заявила, что в отстаивании своих прав готова дойти до Верховного суда. В июне 2025 года Верховный суд РФ отменил решение о лишении Валентины Шостак полномочий члена территориальной избирательной комиссии от КПРФ в Краснодарском крае и вернул дело на новое рассмотрение.

Во время президентских выборов в России 15-17 марта 2024 года наблюдатели и члены избирательных комиссий в Краснодарском крае столкнулись с давлением, в том числе через семьи и работодателей. 16 марта 2024 года суд в Горячем Ключе удовлетворил требование территориального избиркома о прекращении полномочий члена комиссии от КПРФ Валентины Шостак за якобы систематическое неисполнение свои обязанности члена ТИКа. 19 марта 2024 года Шостак обжаловала решение Горячеключевского райсуда, однако 26 марта 2024 года Краснодарский краевой суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. 28 марта 2024 года краевая избирательная комиссия Краснодарского края прекратила полномочия Шостак, после чего она подала жалобу в Верховный суд России.

Валентина Шостак 5 августа лично присутствовала на заседании краевого суда, пытаясь отстоять свои права на работу в ТИК. Также в суд прибыли два члена ТИК - они привезли с собой троих свидетелей, которых Шостак, по ее собственным словам, никогда ранее не видела.

«11 июня судья ВС устно огласил только резолютивную часть своего решения: отменить все решения нижестоящих судов и отправить дело на пересмотр. Куда именно суд не уточнял, но потом я получила решение ВС и в нем четко указано: «дело направить в краевой суд апелляционной инстанции», откуда я и получила повестку с приглашением на суд», - рассказала корреспонденту “Кавказского узла” Валентина Шостак. Копия решения ВС имеется в распоряжении “Кавказского узла”.

По словам Шостак, суд не провел повторное апелляционное рассмотрение дела, а направил его в Горячий Ключ - к судьям, которые уже дважды рассматривали его.

«Судья зачитал решение ВС и объявил, что считает, что не имеет права рассматривать данное решение, так как (Верховный) суд отменил не только решение крайсуда как апелляционной инстанции, но и решение первой инстанции суда в Горячем Ключе. Совещаясь на месте, суд решил направить дело на рассмотрение в Горячий Ключ, проигнорировав указание ВС, и прокурор поддержал решение судьи», - рассказала Валентина Шостак.

Активистка отметила, что ТИК Горячего Ключа уже начала свою работу в преддверии выборов в выборы в местную думу 14 сентября. Как полагает Шостак, суды затягивают рассмотрение дела, чтобы она не смогла восстановиться в качестве члена избиркома до выборов. «Это дело длится с марта прошлого года и ему не видно конца. Если меня восстановят после выборов 14 сентября, то вопрос, зачем было проходить такие круги ада, чтобы не получить доступа к влиянию на независимость и законность выборной кампании», - резюмировала она.

Верховный суд «признал существенные нарушения на всех этапах рассмотрения дела» и прямо указал, что дело требует повторного рассмотрения в апелляционной инстанции, «в противном случае невозможна защита нарушенных прав»; иные варианты пересмотра дела, включая возврат в суд первой инстанции, противоречат указаниям Верховного суда, обратил внимание юрист из Краснодара Геннадий Юрьев, который помогал Шостак. Он отметил, что суд апелляционной инстанции, который ранее уже нарушил права Шостак, теперь фактически «лишил активистку права на эффективное и своевременное судебное обжалование, гарантированное статьями Конституции РФ и Европейской конвенции».

«Также нарушено процессуальное равноправие (принцип состязательности) - этот и другие суды не истребовали доказательства защиты, не мотивировали отказ принять документ, не выяснили ключевые обстоятельства дела; Нарушил прямую инструкцию ВС РФ, отказавшись пересматривать дело в апелляции. Вместо исполнения решения ВС, крайсуд запустил новый цикл рассмотрения дела в той же инстанции, откуда оно было отменено, это грубое нарушение процессуальных гарантий и доверия к суду», - сказал Юрьев.

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