Власти отчитались о возобновлении подачи воды в Лермонтово

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заработала первая ветка водовода в Лермонтово, но воду из-под крана пока пить нельзя, отчитался глава Туапсинского округа. В Дефановку и Новомихайловское, также пострадавшие от подтопления, продолжается подвоз воды.

Как писал "Кавказский узел", люди, которые живут в части поселка Лермонтово за рекой Шапсухо, после обрушения моста столкнулись с трудностями - практически невозможно добраться в центр поселка, купить продукты, лекарства. Глава Туапсинского округа сообщил, что жители Лермонтово, где во время подтоплений рухнул мост, могут временно пользоваться объездной дорогой. Дорога находится в аварийном состоянии и крайне опасна, возразили комментаторы.

В Туапсинском округе и Горячем Ключе поднялась вода в реках, затопило жилые дома и улицы, власти отчитались об эвакуации жителей. Также разрушено несколько мостов, а три села были отключены от электричества.

В 3 часа 15 минут сегодня вода стала поступать жителям села Лермонтово, сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко. "Пока её можно употреблять только после кипячения. Когда её возможно будет пить из-под крана, сообщим дополнительно", - написал он сегодня в своем Telegram-канале. По его словам, первая ветка обеспечила водой частный сектор, сейчас специалисты проводят вторую ветку водовода.

Ранее, 7 августа, он отчитался, что жителям пострадавших от подтопления населенных пунктов роздано 33 тонны бутилированной питьевой воды. "Пункты выдачи питьевой воды продолжают работать на базе СОШ № 35 в Новомихайловском, в штабах в Новомихайловском и Лермонтово.Снабжение питьевой водой населения Молдовановки, Дефановки, Новомихайловского осуществляется подвозом. Для этого привлекли спецтехнику предприятия по благоустройству из Новороссийска", - сообщил он.

Также по его словам, жителям Лермонтово подвозили техническую воду в в установленные 24 ёмкости, жителям Пляхо - в 5 ёмкостей.

Комментариев к этим записям на 09.54 мск не содержится.