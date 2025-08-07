Более 10 километров пляжей очищены в Анапе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Завершена механизированная очистка 10,5 километров пляжей в Анапе, сегодня техника работает в Витязево, отчитался оперштаб. Темпы работы крайне медленные, посетовал блогер.
Как писал "Кавказский узел", 25 июля, оперштаб сообщил, что на 9,5 километра береговой линии Анапы завершена системная механизированная очистка пляжей.
В Анапе продолжается механизированная очистка пляжей. 7 августа работы ведутся в Витязево. Общая протяженность очищенной территории – от Лечебного пляжа Анапы до Центрального пляжа Витязево – составила 10,5 километров, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.
Александр Зверев, заместитель руководителя ООО «Курорты Анапы», сообщил, что очистка ведется в шесть этапов: сначала выравнивание поверхности, затем просеивание песка; затем глубокая обработка плугом с двукратным переворотом песка; после этого выполняется повторное выравнивание территории. На завершающих этапах работают пляжеуборочные машины Puma 2200 и Puma 1600 для финальной очистки от нефтепродуктов. Ежедневно задействовано 10-11 единиц спецтехники.
Он также попросил отдыхающих "соблюдать осторожность и не приближаться к работающей технике во избежание помех и для безопасности".
Автор Telegram-канала "Маковозовы", опубликовал сегодня утром видео с работающей на просеивании песка техники в Витязево. "Наконец и сюда добралась техника. Такими темпами через полгода доберутся и до Благовещенки", - отметил он.
Как следует из видео, на пляже стоят сотрудники , которые не пускают на него отдыхающих, но вдоль берега моря на фоне работающей техники движутся люди в купальных костюмах.
Ранее экологи и активисты, комментируя уборку защитных валов на пляжах Анапы, указали на формальный характер этой работы. Несмотря на то, что в валах накопилось большое количество мазута, спецтехника “размазывает” его по пляжам.
Напомним, Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы.
Кроме того, представители властей патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. От туристов при заселении в гостиницы и санатории требуют подписаться под письменными уведомлениями о запрете купания и рисках для здоровья.
15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".
Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".
