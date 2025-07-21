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11:50, 21 июля 2025

Минздрав рапортовал о выписке из больниц всех жертв отравления в Дагестане

Медицинские работники Магарамкентского района Дагестана проводят профилактическую работу в очагах. 17 июля 2025 г. Фото: https://t.me/dagrayonmag/26932

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

 15 детей, отравившиеся питьевой водой в Магарамкентском районе Дагестана, покинули стационар.

 Как писал "Кавказский узел", причиной отравления стали отсутствие обработки воды и многочисленные нарушения на водопроводе, подтвердил 13 июля Роспотребнадзор Дагестана.

Ответственные за водоснабжение не проводили обеззараживание воды в резервуарах, сетях водоснабжения и накопительных емкостях, заявил Минстрой. Возбуждено уголовное дело, арестован директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство". Глава Дагестана Сергей Меликов назвал массовое отравление результатом "халатности и безответственности", призвав главу Магарамкентского района Фарида Ахмедова не уходить на военную службу и "ответить за то, что произошло". 

Выписаны из стационара все госпитализированные после отравления в Магарамкентском районе, сообщил министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов. "Врачи выписали оставшихся 15 детей после отравления питьевой водой ", - цитирует министра ТАСС.

Эту информацию подтвердил главврач центральной районной больницы Гаджибала Беглеров. "Все госпитализированные с кишечной инфекцией выписаны", - цитирует его слова РИА «Новости».

По данным минздрава региона, число зарегистрированных случаев отравления в селах Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент достигло 450, среди заболевших было 422 ребенка, сообщает «Интерфакс».

С 2004 по 2013 год в районе строился водопровод "Джепель - Магарамкент", в рамках федеральной программы на эти работы было потрачено более 228 млн рублей. Заказчиком работ выступал муниципалитет, но "объект до сих пор не введен в эксплуатацию из-за замечаний, связанных с невосстановленной ограждающей стеной". 

Напомним, что до конца суток 11 июля жителям района было запрещено использовать водопроводную воду даже в технических целях. Хотя в сёла привозят питьевую воду, в гигиенических целях приходится использовать и водопроводную воду, несмотря на запрет, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. "Продолжаем стирать вещи водопроводной водой, а как быть иначе? У нас трое детей, вручную все вещи на постираешь, и где взять столько чистой воды?" – сказала, в частности, жительница Магарамкента Марьям.

За почти пять лет, в течение которых Меликов возглавляет республику (с октября 2020 года), в Дагестане неоднократно происходили массовые отравления водопроводной водой.

Так, в июне 2024 года не менее 228 человек было госпитализировано в Буйнакске после массового отравления. Управление Роспотребнадзора заявило, что источником массового заражения стала водопроводная вода. В январе 2021 года также произошло массовое отравление жителей Буйнакска водопроводной водой, тогда к врачам обратились 359 человек. По итогам расследования уголовного дела руководитель "Буйнакскводоканала" был оштрафован всего на 100 тысяч рублей, при этом обвинитель требовал еще меньшего штрафа – в 50 тысяч рублей.

Массовые отравления в Буйнакске происходят на фоне попадания канализационных стоков в изношенные водопроводные сети и незаконных врезок в систему подачи воды, указали дагестанские специалисты.

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