×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:36, 3 июля 2025

Туроператоры поспорили о готовности россиян ехать в Азербайджан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Массовых отказов туристов от уже предоплаченных поездок в Азербайджан нет, заявили российские туроператоры. Одни из них считают, что спрос на поездки в Азербайджан стал снижаться с катастрофы AZAL и резко упал после задержаний россиян, другие не подтвердили снижение числа бронирований.

Как писал "Кавказский узел", проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков, некоторые из них заявили о применении насилия, сообщило посольство России в Азербайджане. 

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб. 1 июля МВД отчиталось, что двое сотрудников арестованы, еще пятеро преследуются по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества. Кроме того, 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова  призвала граждан России, находящихся в Азербайджане или планирующих поездку туда, "учитывать текущую обстановку", сообщило 2 июля ТАСС.

Отказов от уже запланированных поездок в Азербайджан тоже пока нет. заявил гендиректор турагентства «Дельфин» Сергей Ромашкин.. «У нас ближайшие заезды 4 и 6 июля. Думаю, что туристы поедут», – процитировал его слова "Турдом".

 «Аннуляций как таковых действительно нет, но интерес к Азербайджану упал. Это видно по статистике обращений к сайту», – рассказала изданию   руководитель международных проектов Sletat.ru Любовь Воронина. По ее словам, если сравнить показатели текущей недели с прошлой, то количество обращений по Азербайджану снизилось на 30%. "При этом по туроператору я наблюдаю, что активнее бронируют туры в Грузию. Возможно, произошла переориентация на это направление", - сказала она.

В Азербайджане на отдыхе могут находиться несколько тысяч россиян, заявил вице-президент Альянса турагентств России, генерального директора сети ТА «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

"Мы были на связи с туристами и вчера, и сегодня. Никто у них документы не проверяет, проверки могут касаться тех, кто давно живет в Азербайджане. Но турпоток падает.  Причем падение началось не сегодня, а после авиакатастрофы самолета AZAL в Казахстане. Сейчас же только за два дня спрос упал на 40%", - процитировало его 2 июля ProfiTravel.

Российский союз туроператоров не подтверждает информацию о резком снижении бронирования туров в Азербайджан, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на главу союза Илью Уманского. "Снижения бронирований нет. Аннуляции — единичные, в рамках нормы.  Коллеги в Азербайджане подтверждают: отношение к российским туристам остаётся доброжелательным", - написал он сегодня в своем Telegram-канале

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что агентства, работающие на направлении Азербайджана, "не получали от клиентов жалоб или запросов на досрочное возвращение". "Аннуляции бронирований пока носят единичный характер", - процитировало сообщение ассоциации РИА "Новости".

По ее данным, с января по апрель 2025 года в Азербайджан приехали около 180 тысяч россиян, доля организованных туристов составляет около 2,5%.

20 июня "Азертадж" писал, что количество бронирований, сделанных российскими туристами, на летний сезон 2025 года возросло на 10-20 процентов. по сравнению с прошлым годом. 

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Сворачивание связей России и Азербайджана ставит под угрозу намерение России развивать транспортный коридор "Север-Юг" и передавать электроэнергию в Иран, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Хвостовая часть самолета Баку-Грозный. Фото из отчета Минтранса Казахстана.
07:51, 3 июля 2025
МИД Азербайджана и России обменялись нотами протеста
Флаги России и Азербайджана. Скриншот фото https://национальныепроекты.рф/news/volgogradskuyu-oblast-posetila-delegatsiya-iz-azerbaydzhana/.
00:23, 3 июля 2025
Российские политологи оценили шансы на улучшение взаимоотношений Москвы и Баку
Камал Сафаров в суде. Стоп-кадр видео "Коммерсант Урал" от 02.07.25, https://t.me/kommersantural/14577.
20:26, 2 июля 2025
Число арестованных в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана достигло восьми
Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
17:27, 2 июля 2025
Туристы из России пожаловались на насилие в Азербайджане
Школьный класс. Фото: tehsil.gov.az / Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15:15, 2 июля 2025
Минобразования Азербайджана отреагировало на информацию о закрытии русских школ
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Сыновья Кадырова. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о свадьбах сыновей Кадырова

Блогеры
Фото
07:37, 2 июля 2025
Ветер с Апшерона
20
Шкалы враждебности
Фото
07:30, 27 июня 2025
Ветер с Апшерона
Пост о нравах отечественных туристов
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
21:51, 19 июня 2025
Ветер с Апшерона
Низвержение авторитетов
Фото
19:45, 15 июня 2025
Ветер с Апшерона
10
Атомная ИРИ нам не нужна
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Заседание парламента Армении. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/parlament-armenii-prinyal-v-pervom-chtenii-proekt-o-nacionalizacii-elsetej/
03 июля 2025, 13:38
Парламент Армении принял закон для национализации компании Карапетяна

Самвел Карапетян. Фото: https://minval.az/news/124470707
03 июля 2025, 06:52
Следком Армении назвал причину обысков в компании Карапетяна

Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
02 июля 2025, 17:27
Туристы из России пожаловались на насилие в Азербайджане

Школьный класс. Фото: tehsil.gov.az / Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
02 июля 2025, 15:15
Минобразования Азербайджана отреагировало на информацию о закрытии русских школ

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше