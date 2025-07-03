Туроператоры поспорили о готовности россиян ехать в Азербайджан

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Массовых отказов туристов от уже предоплаченных поездок в Азербайджан нет, заявили российские туроператоры. Одни из них считают, что спрос на поездки в Азербайджан стал снижаться с катастрофы AZAL и резко упал после задержаний россиян, другие не подтвердили снижение числа бронирований.

Как писал "Кавказский узел", проживающие в Азербайджане россияне и туристы пожаловались на визиты силовиков, некоторые из них заявили о применении насилия, сообщило посольство России в Азербайджане.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ. 30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб. 1 июля МВД отчиталось, что двое сотрудников арестованы, еще пятеро преследуются по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества. Кроме того, 1 июля суд арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала граждан России, находящихся в Азербайджане или планирующих поездку туда, "учитывать текущую обстановку", сообщило 2 июля ТАСС.

Отказов от уже запланированных поездок в Азербайджан тоже пока нет. заявил гендиректор турагентства «Дельфин» Сергей Ромашкин.. «У нас ближайшие заезды 4 и 6 июля. Думаю, что туристы поедут», – процитировал его слова "Турдом".

«Аннуляций как таковых действительно нет, но интерес к Азербайджану упал. Это видно по статистике обращений к сайту», – рассказала изданию руководитель международных проектов Sletat.ru Любовь Воронина. По ее словам, если сравнить показатели текущей недели с прошлой, то количество обращений по Азербайджану снизилось на 30%. "При этом по туроператору я наблюдаю, что активнее бронируют туры в Грузию. Возможно, произошла переориентация на это направление", - сказала она.

В Азербайджане на отдыхе могут находиться несколько тысяч россиян, заявил вице-президент Альянса турагентств России, генерального директора сети ТА «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

"Мы были на связи с туристами и вчера, и сегодня. Никто у них документы не проверяет, проверки могут касаться тех, кто давно живет в Азербайджане. Но турпоток падает. Причем падение началось не сегодня, а после авиакатастрофы самолета AZAL в Казахстане. Сейчас же только за два дня спрос упал на 40%", - процитировало его 2 июля ProfiTravel.

Российский союз туроператоров не подтверждает информацию о резком снижении бронирования туров в Азербайджан, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на главу союза Илью Уманского. "Снижения бронирований нет. Аннуляции — единичные, в рамках нормы. Коллеги в Азербайджане подтверждают: отношение к российским туристам остаётся доброжелательным", - написал он сегодня в своем Telegram-канале

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что агентства, работающие на направлении Азербайджана, "не получали от клиентов жалоб или запросов на досрочное возвращение". "Аннуляции бронирований пока носят единичный характер", - процитировало сообщение ассоциации РИА "Новости".

По ее данным, с января по апрель 2025 года в Азербайджан приехали около 180 тысяч россиян, доля организованных туристов составляет около 2,5%.

20 июня "Азертадж" писал, что количество бронирований, сделанных российскими туристами, на летний сезон 2025 года возросло на 10-20 процентов. по сравнению с прошлым годом.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Сворачивание связей России и Азербайджана ставит под угрозу намерение России развивать транспортный коридор "Север-Юг" и передавать электроэнергию в Иран, заявили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".

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