Обжалован арест Акифа Сафарова в Екатеринбурге

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В суд поступила жалоба на арест одного из выходцев из Азербайджана, задержанных в Екатеринбурге по делу об убийствах.

Как писал "Кавказский узел", 29 июня Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под арест Акифа Сафарова и других этнических азербайджанцев, которые были задержаны по делу об убийствах, совершенных в 2001-2011 годах. Всего по делу арестованы пять человек: Акиф, Аяз, Бакир и Мазахир Сафаровы и Ахлиман Гянджиев.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших 27 июня в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге. Причиной смерти братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых эксперты в Баку назвали удары тупым предметом, тогда как российская сторона называла причиной смерти сердечный приступ.

В суд поступила жалоба на арест Акифа Сафарова, сообщила сотрудница объединенной пресс-службы судов Свердловской области. "По Акифу Сафарову поступила жалоба", - приводит сегодня ее слова РИА Новости.

Напомним, после жесткого задержания жителей Екатеринбурга власти Азербайджана отменили визит вице-премьера России Алексея Оверчука, назвав его нецелесообразным. Кроме того, Минкультуры Азербайджана отменило концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие культурные программы с участием российской стороны.

30 июня азербайджанские силовики провели обыск в офисе российского агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали двух человек, назвав их агентами российских спецслужб. 1 июля МВД отчиталось, что двое сотрудников арестованы, еще пятеро преследуются по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества.

Также азербайджанские силовики отчитались о задержании двух групп россиян, подозреваемых в перевозке наркотиков и киберпреступлениях. На распространенных видео на лицах задержанных были видны следы побоев. Среди них журналисты опознали двух российских IT-специалистов, приехавших в Азербайджан не позднее осени 2022 года. 1 июля Сабаильский райсуд Баку арестовал восьмерых граждан России, задержанных по обвинению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Материалы об ухудшении отношений двух государств собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Крушение связей Баку и Москвы".