Арестованы двое сотрудников "Sputnik Азербайджан"

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Силовики задержали в офисе "Sputnik Азербайджан" семь человек по делам о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, двое из них арестованы.

Как писал "Кавказский узел", правоохранительные органы Азербайджана 30 июня пришли с обыском в офис российского агентства "Sputnik Азербайджан", деятельность которого была ранее официально приостановлена в стране. Несмотря на это, офис продолжал функционировать, и сотрудники агентства выходили на работу, указали азербайджанские медиа. Азербайджанские силовики задержали в офисе "Sputnik Азербайджан" двух человек, назвав их агентами российских спецслужб под прикрытием.

28 июня МИД Азербайджана призвал власти России расследовать гибель и травмы азербайджанцев, пострадавших в результате спецоперации силовиков в Екатеринбурге, и наказать виновных. На фоне инцидента отменен визит в Азербайджан вице-премьера России Алексея Оверчука. Азербайджанская сторона в связи с событиями в Екатеринбурге сочла нецелесообразным визит Оверчука или любого другого официального лица России в страну. Также в Азербайджане отменены концерты, фестивали и спектакли с участием российской стороны.

Азербайджанские полицейские провели в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан» , всего были задержаны семь человек, сообщает агентство APA со ссылкой на МВД Азербайджана.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Двое из семи задержанных арестованы, остальные пять человек привлечены к уголовной ответственности, говорится в публикации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан, заявил, что надеется на прямое общение с руководством Азербайджана "Мы считаем, что все-таки эта эмоциональная, чрезвычайно эмоциональная реакция, она сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы", - привело его слова РИА "Новости".

Напомним, Ахлиман Гянджиев, задержанный в Екатеринбурге в числе других этнических азербайджанцев, сообщил адвокату, что был избит силовиками, а после задержания подвергся пыткам. Вугар Сафаров утверждает, что по дороге в отделение полиции его с братом оскорбляли по национальному признаку и заставляли есть грязь, а к его отцу Мазахиру Сафарову неоднократно применяли электрошокер. При задержании все были избиты. Камал Сафаров после задержания попал в реанимацию. Следком России заявил, что один фигурант дела о заказных убийствах в Екатеринбурге умер от сердечной недостаточности, а причины смерти второго "устанавливаются". Вечером 30 июня тела братьев Сафаровых (также упоминаются в СМИ как Сефаровы) были доставлены в Баку. Родственник заявил, что в Азербайджане проведут новую судебно-медицинскую экспертизу тел, поскольку заключению российских экспертов у него нет доверия.

Причиной смерти Гусейна и Зияддина Сафарова, задержанных в ходе спецоперации силовиков в Екатеринбурге, стали удары тупым предметом, заключила экспертиза в Баку. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям об убийстве и пытках.

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