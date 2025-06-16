Восстановлена подача электроэнергии жителям пяти районов Дагестана
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Подача электричества в 57 населенных пунктов Дагестана, прерванная сегодня после коротких замыканий на линиях, восстановлена, отчиталось МЧС.
Как писал "Кавказский узел", подача электричества жителям 57 населенных пунктов в пяти районах Дагестана была приостановлена сегодня после коротких замыканий на ЛЭП. Утром 15 июня остались без электричества более 9,5 тысячи жителей 27 населенных пунктов в пяти районах Дагестана, причиной аварий стали также замыкания. Энергоснабжение было восстановлено в тот же день. В ночь на 14 июня произошли аварийные отключения электроэнергии в шести районах Дагестана. Вечером того же дня энергоснабжение было восстановлено.
В 17:30 сегодня электроснабжение восстановлено в 57 населенных пунктах 5 муниципальных районов (Буйнакский, Гунибский, Дахадаевский, Лакский и Тляратинский), отчиталось на своем сайте МЧС Дагестана.
Жители Дагестана неоднократно протестовали из-за перебоев с энергоснабжением. Так, в июле 2024 года жители Редукторного поселка в Махачкале провели стихийную акцию из-за отключения электричества. 30 июня 2024 года жители садового товарищества "Урожай" вышли на акцию протеста и заявили, что в их домах трое суток нет света, а чиновники не реагируют. После акции протеста неисправность в электросети была устранена.
В августе 2023 года в Махачкале прошло несколько акций протеста из-за отключений электричества. Жители перекрывали движение в поселке Семендер и Редукторном поселке. Жителям следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили тогда дагестанские активисты и разъяснили порядок подачи жалоб.
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