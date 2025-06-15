Восстановлено энергоснабжение трех районов Дагестана

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Спустя почти 11 часов аварийных работ энергетикам удалось восстановить энергоснабжение Ахвахского, Тляратинского и Цунтинского районов.

Как писал "Кавказский узел", ночью с 13 на 14 июня произошли аварийные отключения электроэнергии из-за непогоды в Ахвахском, Ботлихском, Казбековском, Тляратинском, Цумадинском и Цунтинском районах Дагестана, а также в Махачкале.

Энергоснабжение в Ахвахском, Тляратинском и Цунтинском районах Дагестана, которое было прервано из-за неблагоприятных погодных условий, полностью восстановлено, пишет вечером 14 июня Главное управление МЧС России по республике.

Отмечается, что работы на линии велись почти 11 часов, в них участвовали 18 человек.

Сообщений о том, восстановлено ли электроснабжение других районов, на сайте МЧС по данным на 04.00 мск сегодня нет.

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