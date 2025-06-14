Махачкала и шесть районов Дагестана вновь остались без света

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После недавних сообщений о восстановлении энергоснабжения вновь произошли аварийные отключения электроэнергии из-за непогоды в Ахвахском, Ботлихском, Казбековском, Тляратинском, Цумадинском и Цунтинском районах Дагестане, а также Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", аварии на электросетях произошли во время ураганного ветра в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Вечером 13 июня энергетики сообщили, что восстановили электроснабжение в 10 муниципалитетах Дагестана, а также во всей Ингушетии.

В ночь с 13 на 14 июня диспетчеры ПАО Россети "Северный Кавказ" - "Дагэнерго" сообщили в МЧС России по Дагестану о том, что в связи с кратковременным дождем и порывистым ветром произошло замыкание и перехлест на ЛЭП, в связи с чем без света остались частично три района - Тляратинский, Ахвахский и Цунтинский - в общем сложности примерно 40 тысяч человек, сообщает ведомство на своем официальном сайте.

Буквально через три минут МЧС по Дагестану сообщило, что из-за сильных порывов ветра произошли частичные отключения света в Махачкале, а также Казбековском, Ботлихском и Цумадинском районах республики, сообщает ведомство на своем официальном сайте.

По данным ведомства, отключения произошли из-за замыканий на ЛЭП.

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