Энергетики отчитались о восстановлении подачи электричества в Дагестане и Ингушетии

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Аварийные работы на энергосетях Дагестана и Ингушетии завершены, продолжается восстановление подачи электричества по заявкам жителям.

Как писал "Кавказский узел", аварии на электросетях произошли во время ураганного ветра в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Энергетики полностью восстановили прерванное из-за непогоды электроснабжение в 10 муниципалитетах Дагестана, сообщила пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" полностью восстановили электроснабжение потребителей по основной сети, прерванное из-за непогоды (грозы, дождя и шквалистого ветра до 30 метров в секунду)", - процитировало сообщение компании ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", восстановительные работы велись в Махачкале, Ботлихском, Ногайском, Казбековском, Хасавюртовском, Бабаюртовском, Дербентском, Каякентском, Магарамкентском, Гумбетовском и Левашинском районах Дагестана.

О восстановлении подачи электричества отчитались и власти Ингушетии. "Энергетики "Россети Северный Кавказ" – "Ингушэнерго" полностью восстановили электроснабжение в основной сети республики после ураганного ветра "Сейчас бригады продолжают работу по заявкам потребителей в сети 0,4 кВ", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Ингушетии.

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