Восстановлена подача света в дома жителей пяти районов Дагестана

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Энергетики восстановили подачу электроэнергии в более чем три тысячи домов в пяти районах Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", утром 16 июня более 9,5 тысячи жителей 27 населенных пунктов Дагестана остались без света, по данным МЧС, причиной аварии стали замыкания.

К вечеру 15 июня энергоснабжение в пяти муниципальных районах Дагестана - Буйнакском, Гунибском, Хивском, Чародинском и Шамильском - было полностью восстановлено. Об этом сообщило республиканское управление МЧС России на своем официальном сайте.

По данным ведомства, свет возвращен в более чем три тысячи домовладений с населением более 9,5 тысячи человек.

Напомним, жители Дагестана регулярно жалуются на отсутствие электричества в домах и неоднократно проводили акции протеста из-за перебоев с энергоснабжением. Так, в июле 2024 года жители Редукторного поселка в Махачкале провели стихийную акцию протеста из-за отключения электричества.

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