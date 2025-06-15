Жители пяти районов Дагестана остались без света

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Более 9,5 тысячи жителей 27 населенных пунктов Дагестана сегодня остались без электричества. По данным МЧС, причиной аварий стали замыкания.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 14 июня произошли аварийные отключения электроэнергии в шести районах Дагестана. К 14.30 мск 14 июня без электричества осталавались жители трех районов. Вечером энергоснабжение было восстановлено.

Сегодня в 10.45 мск от диспетчеров из пяти районов поступили сообщения об аварийных отключениях электричества "в результате замыканий", сообщает на своем сайте управление МЧС по Дагестану.

"В зону аварийного отключения в 5 МР (Буйнакский, Гунибский, Хивский, Чародинский, Шамильский) попадают 27 н.п. 3021 домов с населением 9586 человек", - говорится в публикации. По данным на 13.55 мск, ведомство не сообщило на своем сайте о возобновлении подачи электричества.

Жители Хасавюрта пожаловались на отключения электричества Подача электричества в дома в Хасавюрте прерывается регулярно и без предупреждения, это создало проблему горожанам. В "Хасэнерго" объяснили перебои заменой трансформаторов.

Напомним, жители Дагестана регулярно жалуются на отсутствие электричества в домах и неоднократно проводили акции протеста из-за перебоев с энергоснабжением. Так, в июле 2024 года жители Редукторного поселка в Махачкале провели стихийную акцию протеста из-за отключения электричества.

30 июня 2024 года несколько десятков жителей садового товарищества "Урожай", расположенного в Каспийске, вышли на акцию протеста в Махачкале. Они заявили, что в их домах трое суток нет света, а чиновники не реагируют на просьбы решить проблему. После акции протеста неисправность в электросети была устранена.

В августе 2023 года в Махачкале прошло несколько акций протеста из-за отключений электричества. В частности, жители перекрывали движение в поселке Семендер и Редукторном поселке. 26 августа 2023 года жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

Жителям следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили тогда дагестанские активисты и разъяснили порядок подачи жалоб.