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13:55, 15 июня 2025

Жители пяти районов Дагестана остались без света

Линия электропередачи. Фото: управление МЧС по Дагестану https://05.mchs.gov.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 9,5 тысячи жителей 27 населенных пунктов Дагестана сегодня остались без электричества. По данным МЧС, причиной аварий стали замыкания.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 14 июня произошли аварийные отключения электроэнергии в шести районах Дагестана. К 14.30 мск 14 июня без электричества осталавались жители трех районов. Вечером энергоснабжение было восстановлено.

Сегодня в 10.45 мск от диспетчеров из пяти районов поступили сообщения об аварийных отключениях электричества "в результате замыканий", сообщает на своем сайте управление МЧС по Дагестану.

"В зону аварийного отключения  в 5 МР (Буйнакский, Гунибский, Хивский, Чародинский, Шамильский) попадают 27 н.п. 3021 домов с населением 9586 человек", - говорится в публикации. По  данным на 13.55 мск, ведомство не сообщило на своем сайте о возобновлении подачи электричества.

Подстанция. Фото: РИА
18:00 09.12.2024
Жители Хасавюрта пожаловались на отключения электричества
Подача электричества в дома в Хасавюрте прерывается регулярно и без предупреждения, это создало проблему горожанам. В "Хасэнерго" объяснили перебои заменой трансформаторов.

Напомним, жители Дагестана регулярно жалуются на отсутствие электричества в домах и неоднократно проводили акции протеста из-за перебоев с энергоснабжением. Так, в июле 2024 года жители Редукторного поселка в Махачкале провели стихийную акцию протеста из-за отключения электричества.

30 июня 2024 года несколько десятков жителей садового товарищества "Урожай", расположенного в Каспийске, вышли на акцию протеста в Махачкале. Они заявили, что в их домах трое суток нет света, а чиновники не реагируют на просьбы решить проблему. После акции протеста неисправность в электросети была устранена.

В августе 2023 года в Махачкале прошло несколько акций протеста из-за отключений электричества. В частности, жители перекрывали движение в поселке Семендер и Редукторном поселке. 26 августа 2023 года жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

Жителям следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили тогда дагестанские активисты и разъяснили порядок подачи жалоб.

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Автор: "Кавказский узел"

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