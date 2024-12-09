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18:00, 9 декабря 2024

Жители Хасавюрта пожаловались на отключения электричества

Подстанция. Фото: РИА Дагестан https://riadagestan.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подача электричества в дома в Хасавюрте прерывается регулярно и без предупреждения, это создало проблему горожанам. В "Хасэнерго" объяснили перебои заменой трансформаторов.

Как писал "Кавказский узел", 7 декабря издание "Черновик" опубликовало несколько жалоб пользователей Telegram на перебои энергоснабжения домов в Хасавюрте. Авторы сообщений пожаловались на регулярные отключения электричества и потребовали от властей решить эту проблему.

Проблему регулярных отключений света в Хасавюрте сегодня подтвердили корреспонденту «Кавказского узла» несколько жителей города. «За последний месяц в целом свет дома был не более недели. У нас маленькие дети, дома очень холодно, так как без электричества отопление не работает», - сказала, в частности, домохозяйка Аминат.

Отключают свет несколько раз в день, заранее не предупреждают

«На жалобы отвечают, что якобы ремонтируют трансформаторы. Но почему это надо было делать именно зимой, чем энергетики занимались летом? Отключают свет несколько раз в день, заранее не предупреждают. Невозможно детей собрать в школу, постирать и погладить вещи», - пожаловалась работница бюджетной сферы Марьям.

«У нас частный дом, свет в последний месяц отключают постоянно. Пришлось купить генератор за 20 тысяч рублей, как-то спасаемся. Сестра живет в многоэтажке, там генератор в квартире не поставишь, они сидят без света», - рассказал предприниматель Мурад.

Педагог Ахмед сообщил, что его сосед управляет частным стоматологическим кабинетом. "Он жалуется, что невозможно работать, почти каждый день нет света. Никакой прибыли за последнее время нет, еще надо платить за аренду помещения", - сказал он.

Представитель компании «Хасэнерго» пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что отключения света проводятся из-за того, что на подстанциях идет замена трансформаторов на более мощные.

Когда работы завершатся, отключения электроэнергии прекратятся

«Производится реконструкция подстанции для улучшения электроснабжения. Для выполнения работ приходится отключать электричество, так как под напряжением невозможно работать. Когда работы завершатся, отключения электроэнергии прекратятся», - сказал он, не уточнив дату окончания работ.

Напомним, жители Дагестана регулярно жалуются на отсутствие электричества в домах и неоднократно проводили акции протеста из-за перебоев с энергоснабжением. Так, в июле жители Редукторного поселка в Махачкале провели стихийную акцию протеста из-за отключения электричества.

В августе 2023 года в Махачкале прошло несколько акций протеста из-за отключений электричества. Жителям следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили тогда дагестанские активисты и разъяснили порядок подачи жалоб.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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