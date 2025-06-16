Жители пяти районов Дагестана остались без электричества

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Подача электричества жителям 57 населенных пунктов Дагестана приостановлена после коротких замыканий на ЛЭП.

Как писал "Кавказский узел", утром 15 июня остались без электричества более 9,5 тысячи жителей 27 населенных пунктов в пяти районах Дагестана (Буйнакском, Гунибском, Хивском, Чародинском и Шамильском). По данным МЧС, причиной аварий стали замыкания. Энергоснабжение было восстановлено в тот же день.

В ночь на 14 июня также произошли аварийные отключения электроэнергии в шести районах Дагестана. Вечером того же дня энергоснабжение было восстановлено.

О новых аварийных отключениях света сообщило на своем сайте дагестанское управление МЧС. "Произошли аварийные отключения электроснабжения в 57 населенных пунктах 5 муниципальных районах (Буйнакский, Гунибский, Дахадаевский, Лакский и Тляратинский районы)", - говорится в публикации.

По предварительной информации, аварии произошли из-за замыканий на линиях электропередачи. "Для восстановления аварий работают аварийно-восстановительные бригады (7 бригад в составе 27 человек и 7 ед. техники)", - сообщило ведомство.

Напомним, жители Дагестана неоднократно проводили акции протеста из-за перебоев с энергоснабжением. Так, в июле 2024 года жители Редукторного поселка в Махачкале провели стихийную акцию протеста из-за отключения электричества.

30 июня 2024 года несколько десятков жителей садового товарищества "Урожай", расположенного в Каспийске, вышли на акцию протеста в Махачкале. Они заявили, что в их домах трое суток нет света, а чиновники не реагируют на просьбы решить проблему. После акции протеста неисправность в электросети была устранена.

В августе 2023 года в Махачкале прошло несколько акций протеста из-за отключений электричества. В частности, жители перекрывали движение в поселке Семендер и Редукторном поселке. 26 августа 2023 года жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

Жителям следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили тогда дагестанские активисты и разъяснили порядок подачи жалоб.