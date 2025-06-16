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16:02, 16 июня 2025

Жители пяти районов Дагестана остались без электричества

Электрический столб. Фото: https://riadagestan.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подача электричества жителям 57 населенных пунктов Дагестана приостановлена после коротких замыканий на ЛЭП.

Как писал "Кавказский узел", утром 15 июня остались без электричества более 9,5 тысячи жителей 27 населенных пунктов в пяти районах Дагестана (Буйнакском, Гунибском, Хивском, Чародинском и Шамильском). По данным МЧС, причиной аварий стали замыкания. Энергоснабжение было восстановлено в тот же день.

В ночь на 14 июня также произошли аварийные отключения электроэнергии в шести районах Дагестана. Вечером того же дня энергоснабжение было восстановлено.

О новых аварийных отключениях света сообщило на своем сайте дагестанское управление МЧС. "Произошли аварийные отключения электроснабжения в 57 населенных пунктах 5 муниципальных районах (Буйнакский, Гунибский, Дахадаевский, Лакский и Тляратинский районы)", - говорится в публикации.

По предварительной информации, аварии произошли из-за замыканий на линиях электропередачи. "Для восстановления аварий работают аварийно-восстановительные бригады (7 бригад в составе 27 человек и 7 ед. техники)", - сообщило ведомство.

Напомним, жители Дагестана неоднократно проводили акции протеста из-за перебоев с энергоснабжением. Так, в июле 2024 года жители Редукторного поселка в Махачкале провели стихийную акцию протеста из-за отключения электричества.

30 июня 2024 года несколько десятков жителей садового товарищества "Урожай", расположенного в Каспийске, вышли на акцию протеста в Махачкале. Они заявили, что в их домах трое суток нет света, а чиновники не реагируют на просьбы решить проблему. После акции протеста неисправность в электросети была устранена.

В августе 2023 года в Махачкале прошло несколько акций протеста из-за отключений электричества. В частности, жители перекрывали движение в поселке Семендер и Редукторном поселке. 26 августа 2023 года жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

Жителям следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили тогда дагестанские активисты и разъяснили порядок подачи жалоб.

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Автор: "Кавказский узел"

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