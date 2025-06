Психологи назвали необходимой поддержку карабахских беженцев

Беженцы из Нагорного Карабаха, в том числе дети, тяжело переживают вынужденное переселение в Армению, ситуацию усугубляют финансовые трудности. Психологическая поддержка, которую получили 250 семей, позволяет пройти сложности адаптации, указали специалисты проекта New Perspective.

Как писал "Кавказский узел", Совет по защите прав граждан Нагорного Карабаха в апреле провел месячную палаточную акцию на площади Свободы в Ереване, добившись продления социальной помощи беженцам еще на два месяца. В июне активисты заявили, что им удалось убедить правительство Армении принять ряд предложений по обеспечению вынужденных переселенцев жильем, однако самые важные предложения были отклонены.

Для карабахских беженцев в Армении действовала программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделялись каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эту программу решено было не распространять на людей трудоспособного возраста, а оставить лишь для детей до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не хватит денег даже на аренду жилья. Часть карабахцев не может добиться соцпомощи, так как выехали из Армении до начала массового исхода беженцев.

Проект New Perspective начал действовать в Нагорном Карабахе после войны 2020 года, и продолжался во время блокады, вплоть до насильственного переселения коренного населения в Армению. В Армении миссия возобновила свою деятельность в Ереване и открыла филиалы в населенных пунктах Армении, где проживают беженцы из Нагорного Карабаха. Инициатива действует на безвозмездной основе. Задействовано 14 специалистов, 12 из которых – беженцы из Нагорного Карабаха. Это психологи, социальные работники, педагоги танцев, рисования и прикладного искусства, передает корреспондент Кавказского узла.

"Миссия проекта — способствовать сохранению общности и идентичности арцахских (карабахских) соотечественников, а также их интеграции в новом обществе, посредством различных методов реабилитации", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" координаторы проекта.

"Проект New Perspective начинался, как работа группы инициативных людей, которые хотели помочь своему обществу. Эту группу собрала и организация Indie Peace при поддержке Евросоюза, которая продолжает участвовать в жизни и развитии команды, находит для участников команды возможности для разностороннего развития. В частности, с января 2025 года при поддержке Литовского фонда сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи (Lithuanian Fund for Development Cooperation and Humanitarian Aid) команда посетила курс из пяти воркшопов на тему развития гражданского общества - как строить и развивать свое НПО, конфликтология. ", - рассказала координатор проекта New Perspective Катерина Калоева.

По ее словам, «изначально, во время блокады Нагорного Карабаха, команда состояла из психологов и активных граждан Нагорного Карабаха и поддерживался дистанционно, затем к группе присоединились и другие люди, которые проживают на территории Армении, и которым стали близки ценности и смыслы проекта».

За время работы проект оказал поддержку более 250 семьям, отметила координатор. Она уточнила, что «особенность проекта в том, что он с самого начала откликался на нужды самых разных людей, детей и взрослых, детей с ограниченными возможностями», и что «возрастной диапазон бенефициаров проекта от 2,5 лет до 69 лет».

"Наши психологи работают с группами малышей, детей младшего школьного возраста, подростками, молодежью, также действуют группы для родителей разного возраста. Часто помощь оказывалась нескольким детям из одной семьи, а также родителям, велась работа с детско-родительскими парами, что способствовало улучшению и стабилизации ситуации в семье. К проекту регулярно присоединяются новые участники, как правило, это люди, которым рекомендовали проект люди, которым уже оказали поддержку наши специалисты. Также у проекта есть страница в социальной сети Facebook*, на которой мы размещаем приглашения присоединяться к процессу. New Perspective – это сетевая организация, представленная в Ереване, и в городах Армении - Степанаван, Мартуни, Абовян, а с недавних пор еще и в Раздане. Открытие группы в Раздане хорошо характеризует проект, так как наша координатор и специалист Ирина Григорян, во время визита в этот город, узнала о существующей потребности в регулярной работе с психологом у женщин-беженцев из Нагорного Карабаха и проект нашел и реализовал такую возможность», - проинформировала Калоева.

Говоря о работе с подростками, Калоева отметила, что «это регулярное направление проекта, начатое еще со времен блокады в Нагорном Карабахе».

"New Perspective чутко откликаются на запросы в группах, составляются рабочие программы с учетом потребностей. Ранее все трудности были связаны с последствиями войны и насильственного переселения, необходимостью адаптироваться к новым условиям. Темы, которые затрагиваются в группах для подростков это: буллинг и как с ним обходиться, дружба, коммуникативные навыки, формирование позитивного мышления, развитие уверенности в себе и навыков преодоления жизненных трудностей, профориентация и навыки совладания со стрессом во время экзаменов", - рассказала Катерина Калоева.

Из острых проблем, координатор заметила, что «часто это проблема социально-экономическая, когда родители беженцев, пытаясь встать на ноги, не имеют возможности поддержать, порадовать обновками, новыми гаджетами своих детей и именно в этом возрасте это остро ощущается».

«Также ребята не чувствуют себя полностью «дома» в Армении, но уже и не могут вернуться в Нагорный Карабах. Возникает ощущение «лишенности» своей истории, территории, будущего. Хотя они и говорят на литературном армянском, отличаются по менталитету, привычкам, говору и это вызывает непонимание. Некоторые сталкиваются с предвзятым отношением, особенно в школах и дворах. Потеря старых друзей, соседей, школьного коллектива. Трудности в установлении новых устойчивых связей. Семьи нередко живут в общежитиях, временных домах или арендуемых квартирах с плохими жилищными условиями. Отсутствие личного пространства, конфликты в семье. Есть случаи, когда подростки чувствуют себя обузой, или часто рано выходят на подработки или берут на себя уход за членами семьи», - перечислила координатор.

Дети, попадая в такие травмирующие ситуации, начинаю жить жизнью взрослых, бывают вынуждены быстро повзрослеть

«Все люди, вне зависимости от возраста, прошедшие через войны, блокады, потерю домов и родины, привычного жизненного уклада, необходимость адаптироваться и выстраивать жизнь заново, имеют похожие проблемы. К тому же дети, попадая в такие травмирующие ситуации, начинаю жить жизнью взрослых, бывают вынуждены быстро повзрослеть. И мы долгое время во взрослых и в детских группах работали над тем, как пережить произошедшее, как обходиться со всеми чувствами, которые застыли в душах этих людей, психологически сопровождали наших участников во время интеграции, адаптации и осмыслении того жизненного опыта, который они получили. Но важным этапом стало то, что, например, в родительской группе участницы обнаруживают в себе силы и желание помогать другим, новеньким в группе или близким, соседям. Мы стремимся, как сказала наш психолог, чтоб «дети смогли жить не пропуская детство, а раньше жили только проблемами взрослых»», - подметила координатор проекта New Perspective Катерина Калоева.

Хореограф Ануш Цатрян из Степанакерта, работает в проекте New Perspective несколько месяцев. С разными возрастными группами проводит танцы с элементами двигательной терапии.

"Блокада, война, насильственное переселение, потеря близких - страшная травма для детей, чья психика еще только формируется. Восстановление после таких переживаний требует деликатного, и всегда индивидуального подхода. Я предлагаю танцы с двигательными элементами, которые позволяют почувствовать тело, освободиться от накопленного напряжения, тревоги, застывшей боли. В начале занятий акцент делается на создании устойчивого ритма и поддерживающей структуры — это помогает вернуть ощущение предсказуемости и опоры, которое так важно после травматического опыта. Постепенно вводятся более свободные импровизации, позволяющие ребёнку выразить подавленные эмоции. Также особое внимание уделяется восстановлению контакта с другими участниками группы, что учит доверять друг другу, быть вместе. Не ставится цель «правильно» танцевать, и даже практикуется импровизация. Такая работа требует бережности и времени, но она дает удивительные результаты. Это отмечают специалисты и родители", - поделилась хореограф.

Цатрян также работает в одной из общеобразовательной школ Армении. Она отмечает, что адаптация и интеграция детей-беженцев в жизнь проходит медленно.

"Наши дети как-то сразу стали взрослыми. Война, блокада, изгнание, сделало взрослым их мировоззрение, и создает трудности для их интеграции в социум. Я все еще наблюдаю, что карабахские дети, если с ними не работать, не желают раскрываться, с трудом принимают то веселье, что присуще их сверстникам. Наши дети видят социальные и психологические трудности в своих семьях, и тоскуют по довоенной жизни. Потому, психотерапия со всеми детьми обязательна. И то, что наш проект работает также с родителями, это дает хорошие результаты», - считает Ануш Цатрян.

Психолог Анаит Тевосян из Степанакерта как специалист присоединилась к New Perspective, когда миссия начала деятельность еще Нагорном Карабахе. Сейчас психологическую поддержку в рамках проекта получают ее два ребенка.

"После войны 2020 года, и особенно во время блокады, наша миссия столкнулась с сложнейшими задачами. Дети вынесли на себе не только физическую усталость, но и колоссальную эмоциональную боль - у кого-то погиб родной человек, у кого-то разрушен дом в результате бомбежек, у всех развилась тревожность, отстраненность. Во время блокады еще прибавилось недоедание. Мы рисовали, играли, просто разговаривали, устраивали небольшие посиделки, со скудными угощениями. Затем ко всем этим тяжелым психотравмам прибавилось еще и потеря дома, друзей, новая обстановка. С такими детьми невозможно работать «по учебнику». Нужна особая деликатность. Пусть медленно, но дети возвращаются к жизни. Кто-то начинает снова рисовать, кто-то впервые обнимается или смеется. Я это увидела в своих детях", - поделилась психолог.

Она отметила, что "каждый беженец "нуждается в психологической поддержке – это общая травма, которую прожили семьи целиком».

«Если мы хотим, чтобы дети по-настоящему восстанавливались, то нужно, чтобы рядом с ними были взрослые, которые тоже начинают исцеляться от травм. Психологическая помощь должна быть частью базовой поддержки — наравне с едой, кровом, образованием. Но, к сожалению, социально-экономические проблемы, не позволяет всем желающим посещать наши сеансы. К примеру, очень много желающих, детей и взрослых, которые живут в окраинах Еревана. Но добираться то центра, им проблематично из-за проблем с финансами. У семей беженцев есть понимание, мотивация, но нет возможностей. Мы часто слышим пожелания от людей, чтоб программы New Perspective действовала в местах, отдаленных от центра Еревана», - считает психолог.

Нарине Амбарцумян из Нагорного Карабаха получает психологическую поддержку вместе с ребенком в рамках New Perspective .

По ее словам, "ни разу не пожалела, что мы в программе New Perspective". "Мой ребенок наравне со взрослыми пережил трудные испытания. Я сомневалась, стоит ли тратить время и силы на психолога? Но потом я увидела, что мы выжили - но не живем. И теперь мы начинаем возвращаться к жизни. Психолог не вернёт нам дом. Но он помогает нам построить новый — внутри себя. И это бесценно», - сказала молодая женщина.

