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12:51, 14 июня 2025

Участница протестов в Тбилиси оштрафована за неподчинение силовикам

Полицейские ведут активистку, держащую плакат с надписью «Анцухелидзе бессмертен!». Фото: Леван Зазадзе / Pirveli https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/103394-aqtivisti-plakatit-antsukhelidze-ukvdavia-5000-larit-daajarimes

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Суд приговорил к штрафу Тамар Куратишвили, которая участвовала в акции протеста в Тбилиси с плакатом "Анцухелидзе бессмертен!". Женщина признана виновной в неподчинении полицейским.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта около здания парламента Грузии полиция задержала молодую женщину, державшую плакат "Анцухелидзе бессмертен!". Помешать задержанию попытались другие участники протеста против работы временной следственной комиссии парламента, после чего была задержана еще одна девушка.

В феврале в Грузии начала работу парламентская комиссия по изучению "преступлений режима" Михаила Саакашвили в 2003-2012 годах. Комиссия намерена доказать, что "Пятидневную войну" в 2008 году инициировал третий президент Грузии. Комиссию возглавляет вице-спикер парламента Тея Цулукиани. Одним из популярных лозунгов, которые используют протестующие против действий комиссии и участники проевропейских акций, стала фраза "Анцухелидзе бессмертен".

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для
17:39 13.06.2025
Главное о преследовании участников протестов в Грузии
По уголовным делам, связанным с акциями протеста, по данным Ассоциации молодых юристов Грузии GYLA, преследуются 64 человека. В начале апреля 2025 года на масштабное усиление нарушений прав человека на протестах в Грузии указал в ежегодном отчете омбудсмен Грузии.

Суд приговорил активистку Тамар Куратишвили к штрафу в 5000 лари (1838 долларов), признав виновной в неподчинении полицейским во время акции протеста, прошедшей 28 марта около здания парламента, сообщает сегодня на своем сайте телеканал "Пирвели".

На этой акции Куратишвили держала плакат с надписью «Анцухелидзе бессмертен!». Она стояла на тротуаре, после чего к ней подошли несколько сотрудников полиции и задержали ее, поясняется в публикации. Какие именно действия женщины суд признал неподчинением полиции, телеканал не уточнил.

Напомним, Георгий Анцухелидзе – один из самых известных участников "Пятидневной войны", который с 9 августа 2008 года в течение почти пяти месяцев считался пропавшим без вести. Лишь 12 декабря 2008 года его тело было опознано по ДНК. В январе 2009 года в интернете распространились два видеоролика, в которых явно видно, как грузинского солдата избивают и пытают. Семья Анцухелидзе опознала в нем Георгия.

11 апреля Тея Цулукиани в телеэфире назвала Георгия Анцухелидзе "бессмысленной жертвой ради чьего-то пиара". Это заявление спровоцировало новую волну протестов.

6 июня Тбилисский горсуд приговорил к семи суткам административного ареста Беку Папашвили, признав его виновным в оскорблении Теи Цулукиани. Председатель партии "Единство – Национальное движение" Тина Бокучава сочла решение суда политическим  и заявила, что Беку Папашвили "отправили в тюрьму за то, что он назвал Цулукиани предательницей".

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.

Активисты в Тбилиси уже более полугода выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели. Они требуют освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. 13 июня, в 198-й день протестов, активисты провели "Марш Единства" в Тбилиси, раздав газеты с письмами политзаключенных, а вечером перекрыли движение по проспекту Руставели.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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