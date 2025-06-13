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21:59, 13 июня 2025

Активисты в Тбилиси перекрыли проспект Руставели с требованием освободить политзаключенных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ежедневная акция сторонников евроинтеграции Грузии в 198-й день непрерывных протестов состоялась, несмотря на сильный дождь. 

Как писал "Кавказский узел", 12 июня, в 197-й день непрерывных протестов в Грузии, сторонники евроинтеграции перекрыли несколько улиц в Тбилиси. Кроме того, активисты уже несколько дней проводят в столице "Марш Единства", раздавая в разных районах города газеты с письмами политзаключенных. 10 июня участники этой акции в Дигоми подверглись нападению провокаторов. 

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

Активисты, несмотря на сильный дождь, провели сегодня традиционные акции с требованием освобождения арестованных за участие в протестах. Они провели "Марш Единства" в районе Варкетили, раздав там газеты с письмами политзаключенных, а вечером перекрыли движение по проспекту Руставели. 

Участники “Марша Единства” на встречах с жителями выражали возмущение приговором 21-летнему Мате Девидзе, который был осужден на 4 года и 6 месяцев после акций протеста в ноябре 2024 года. 

“Наша цель - донести до населения, что укрепляется диктаторский режим и что необходимо действовать, необходимо освободить страну от этого режима”, - цитирует слова одного из активистов Pirveli.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста. "Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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