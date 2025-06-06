Водолазы собрали 439 тонн мазута у берега моря на Кубани

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На дне моря в Анапе и Темрюкском районе собрано 439 тонн мазута, а на берегу - более 162 тысяч тонн загрязненного песка.

Как писал "Кавказский узел", с 27 мая по 5 июня на берегу в Анапе не наблюдалось новых выбросов мазута, сообщил оперштаб Кубани. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места.

Власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички с информацией о запрете купания. Совет депутатов Анапы приостановил сбор туристического налога в городе до 31 декабря.

Турсезон в Анапе вызвал разногласия у местных жителей Несмотря на предупреждения Роспотребнадзора и официальные запреты на купание, туристы продолжают заполнять пляжи Анапы. В информационном поле продолжаются разногласия: часть местных блогеров уверяет, что море чистое и всё безопасно, экологи и представители гостевых домов, напротив, бьют тревогу и говорят о манипуляциях.

Водолазы продолжают ежедневную работу в прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района, собирая мазут со дна Черного моря, отчиталось сегодня МЧС.

"Совершено 7 092 спуска, с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано почти 7,5 тыс. квадратных метров дна, собрано 439 тонн отходов", - говорится в публикации.

Кроме того, в Краснодарском крае обследовано 325 километров берега и определены 19 участков сбора нефтепродуктов общей протяженностью 214,3 километра. "Собрано с береговой линии более 162,7 тыс. тонн загрязненного песка, грунта и гальки", - отмечается в сообщении ведомства.

Водолазы планируют до конца июня собрать мазут, обнаруженный на морском дне около берега в Анапе, сообщил 3 июня министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков."Группировка водолазов в количестве 167 человек продолжает работать на территории нашего региона и достаточно эффективно. Но многое зависит от погоды. Если она будет благоприятной, то в течение июня мы должны закончить, по крайней мере, у песчаного берега в Анапе. Речь идет о том, что уже разведано на дне. Многое уже убрали, остается собрать, по нашим оценкам, порядка 300 тонн", - сказал он.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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