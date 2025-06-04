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19:06, 4 июня 2025

Контрактник из Жирновского района убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Виноградов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1216 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 июня были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1215 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Александр Виноградов, 1977 года рождения, сообщила 3 июня в своем телеграм-канале администрация Жирновского района.

Виноградов служил по контракту в звании рядового, отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1216 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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