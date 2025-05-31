38 азербайджанских семей вернулись в село Бейлик

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В село Бейлик Лачинского района сегодня вернулись члены 38 азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", к августу 2024 года на территории Карабаха, перешедшие под контроль Баку, вернулись 2036 семей (7901 человек) вынужденных переселенцев.

Жители Лачина, Физули, Шуши, Ходжалы и других населенных пунктов вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль зону бывшего карабахского конфликта. Лачин (армянское название – Бердзор) и села Лачинского района перешли под контроль Баку в августе 2022 года.

Сегодня члены 38 семей вынужденных переселенцев (153 человека) выехали в село Бейлик Лачинского района. Ранее они были временно расселены в общежитиях, санаториях и административных зданиях, сообщает Trend.

Из Баку в родное село выехала одна семья (два человека), из Сумгаита - четыре семьи (18 человек). Из Агджабединского района выехали 13 семей (59 человек), из Бардинского - 13 семей (45 человек), из Исмаиллинского - две семьи (11 человек), из Абшеронского – две семьи (7 человек), из Имишлинского - две семьи (6 человек), из Бейлаганского района - одна семья (5 человек), сообщает АПА.

С учётом сегодняшнего переселения в село Бейлик возвращены уже 89 семей (363 человека), пишет агентство.

Напомним, 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что до 2026 года планируют переселить 140 тысяч человек на перешедшие под контроль Баку территории Карабаха.

Перед этим, 19-20 сентября 2023 года, Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе, в результате была достигнута договоренность о разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

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