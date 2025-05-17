Судьба скульптур Краснова отдана на усмотрение суда

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Судебные приставы должны сохранять конфискованное имущество, но специальной охране подлежат лишь внесенные в Музейный фонд произведения искусства. В случае с изъятием и разрушением скульптур из Еланского музея казачества их судьбу может определить суд.

Как писал "Кавказский узел", на владельца частного казачьего музея в станице Еланской Владимира Мелихова был составлен протокол по административной статье о производстве и распространении экстремистских материалов за пропаганду деятельности атамана Петра Краснова, сотрудничавшего с нацистами. Мелихов оштрафован на две тысячи рублей, суд также постановил конфисковать у него две скульптуры атамана Петра Краснова. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил до 9 мая снести памятник Краснову. 4 мая силовики демонтировали и увезли из музея скульптуры, изображающие атамана Краснова, отчиталось Всероссийское казачье общество. Конфискация скульптур , которые по заключению суда изображают атамана Краснова, была спешно произведена при скоплении силовиков. Гипсовую скульптуру при конфискации полностью уничтожили, бронзовой отрезали ногу, сообщил Мелихов.

Суд в 2009 году определил, что памятник в станице Еланской не изображает атамана Краснова, это памятник всем казачьим атаманам, а доводы, приведенные в заключении эксперта, на котором базируется суд, постановивший конфисковать скульптуру и ее копию, которая стоит в музее, поверхностны, указал владелец казачьего музея. Он обжаловал решение о конфискации, но суд отказался рассматривать апелляцию

Судебные приставы несут ответственность за сохранность изъятого имущества, считает адвокат Тимур Филиппов. «В соответствии с Федеральным законом № 229-ФЗ, приставы обязаны обеспечить надлежащее хранение арестованного имущества. Нарушение этих обязанностей может повлечь дисциплинарную, административную или иную ответственность. Федеральный закон ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» прямо указывает, что вред, причинённый гражданам или организациям должностными лицами органов принудительного исполнения, возмещается в порядке, установленном гражданским законодательством. Таким образом, если будет установлено, что скульптура была уничтожена в результате незаконных действий или бездействия судебного пристава (например, нарушение правил хранения, отсутствие акта передачи, отсутствие решения суда об уничтожении), владелец имеет право на возмещение причинённого ущерба за счёт казны Российской Федерации. В этом случае основанием для компенсации будет являться доказанный факт нарушения должностных обязанностей и причинно-следственная связь между действиями пристава и утратой имущества. Если статуя была уничтожена во исполнение судебного решения, то компенсация в этом случае законом не предусмотрена", - заявил он.

Если скульптура не включена в Музейный фонд, она может быть изъята в рамках исполнительного производства как обычное имущество

Филиппов также отметил, что порядок изъятия и хранения произведений искусства из частных музеев зависит от правового статуса произведения искусства. «Если скульптура официально входит в Музейный фонд Российской Федерации, то она подлежит специальной правовой охране в соответствии с Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». В этом случае предмет не может быть предметом взыскания, раздела или иного отчуждения. Его изъятие возможно лишь в исключительных случаях, установленных законом, и с соблюдением процедуры, включая учет в государственном каталоге, акты хранения, экспертную оценку и решение о списании. Если же скульптура не включена в Музейный фонд, она может быть изъята в рамках исполнительного производства как обычное имущество. Согласно закону, судебный пристав обязан обеспечить сохранность арестованного имущества (в том числе произведений искусства), передать его на ответственное хранение и, при необходимости, реализовать в установленном порядке. Таким образом, специального порядка изъятия именно произведений искусства из частных музеев не существует. Однако при наличии у предмета статуса музейной ценности действуют отдельные охранные процедуры», - отметил адвокат.

При этом, по его словам, в соответствии с статьей 13 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», информационные материалы признаются экстремистскими судом по месту обнаружения или распространения данных материалов или по адресу организации, осуществляющей их производство, в порядке, установленном законодательством об административном судопроизводстве. "А одновременно с решением о признании информационных материалов экстремистскими судом принимается решение об их конфискации. Постановлением суда статуя может быть признана предметом административного правонарушения, например, в случае нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности и в этом случае может быть признана судом подлежащей конфискации в рамках административного производства», - заключил он.

Адвокат Феликс Вертегель отметил, что в случае принятия судом решения о конфискации право собственности на любое имущество утрачивается, и его бывший владелец уже не может претендовать на какое-либо возмещение ущерба. "Все кому-то принадлежит. И здесь, в результате решения суда частная собственность становится государственным имуществом", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Экспонаты государственных музеев защищены законом, требующим бережного к ним отношения, но в случае с частным музеем отношение к предмету зависит от того, внесен ли он в реестр культурных ценностей, подчеркнул искусствовед, говоривший на условиях анонимности. «Если они были внесены, то считаются объектами культурного наследия. Если нет – то просто обычным имуществом, и есть постановление о порядке хранения этого имущества», - отметил он. При этом, по его словам, владелец скульптур может обратится в суд с иском о вандализме в отношении судебных приставов, осуществлявших конфискацию скульптур.

Говоря о правомерности хранения скульптур Краснова, не реабилитированного после осуждения советским судом, искусствовед заметил, что факт отсутствия реабилитации не является препятствием для установки статуй. "Вот, Колчак, к примеру, не реабилитирован, а памятник ему стоит", - отметил он.

Вопрос о том, подлежат ли изъятые статуи хранению, не имеет однозначного ответа, указал историк Ян Рачинский. "Конфискованное имущество подлежит бережному хранению до дальнейшего решения суда. Если это произведения искусства, то они подлежат хранению, вне зависимости от того, кто там изображен. Но если суд постановил конфисковать и уничтожить, то эти предметы могут быть уничтожены», - отметил он.

Напомним, по мнению политологов, штраф и изъятие скульптур из Еланского музея стали предупреждением о возможности уголовного преследования. Существование музея в станице Еланской поставлено под угрозу, указали пользователи соцсети, призвав владельца музея сохранить экспонаты и документы в цифровом виде.

Решением военной коллегии Верховного суда России от 25 декабря 1997 года Краснов был признан обоснованно осужденным. До этого соответствующее решение приняла Главная военная прокуратура РФ, которая занимается вопросом реабилитации жертв политических репрессий, осужденных военными трибуналами. В органах прокуратуры считают, что Петр Краснов не подлежит реабилитации в качестве жертвы политических репрессий. 30 января 2008 года атаманы Всевеликого войска Донского признали невозможной реабилитацию генерала Краснова из-за его сотрудничества с фашистами. В феврале того же года в Ростовской области казачий полковник был снят с должности за предложение реабилитировать Краснова.

Оценки роли Краснова в истории довольно противоречивы, рассказал ранее "Кавказскому узлу" кандидат исторических наук, автор ряда научных публикаций на тему истории казачества Иван Юрченко. "Краснов как историческая личность участвовал в событиях нескольких эпох. Он успел служить "царю и отечеству", написать официозную историю донских казаков, в годы революции и гражданской войны он был одним из первых избранных атаманов – отцов-основателей Великого Войска Донского как самостоятельной казачьей суверенной республики, потом он оказался в эмиграции и успел стать успешным писателем, а в годы ВОВ он из-за сотрудничества с немцами стал считаться предателем, за что его и приговорили к смерти", – сообщил историк.

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