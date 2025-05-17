Власти Кубани отчитались о ходе вывоза песка из Воскресенского

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Из хутора Воскресенского ежедневно вывозится на полигон и на утилизацию более тысячи тонн песка, собранного на пляжах Анапы, рапортовали власти. Заявление озвучено на фоне сомнений активистов в безопасности очищенного песка.

Как писал "Кавказский узел", песок, очищенный от мазута виброустановкой "Грохот", будет вывезен из хутора Воскресенского на полигон в Новороссийске, заявил оперштаб Кубани. 15 мая стало известно, что этот песок отправляется на полигон ТКО ООО "Терра-Н" в Новороссийске. Его планируется использовать для отсыпки очагов возгораний, реконструкции полигона и устройства оснований дорог 1 .

К 1 марта с площадки временного хранения в анапском хуторе Воскресенский был вывезен наиболее загрязненный мазутом песок, собранный на пляжах Анапы. Власти обещали вывезти с площадки весь песок к 1 апреля, но перенесли этот срок на 15 апреля, а затем на конец мая, сославшись на нехватку мощностей предприятий по утилизации. Песок хранится вблизи от домов, школы и детсада, указали жители Воскресенского и призвали чиновников ускорить сроки вывоза песка.

Жители хутора Воскресенский потребовали вывоза замазученного песка Власти снова срывают обещанные сроки вывоза загрязненного мазутом песка с полигона в хуторе Воскресенский, заявили жители в обращении к Путину, потребовав до конца месяца освободить территорию от песка и прекратить завоз на полигон песка с пляжей.

С площадки временного накопления в хуторе Воскресенском ежедневно вывозят от тысячи тонн песка, работы ведутся без выходных, сообщил вечером 16 мая в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

Очищенный "Грохотом" песок вывозят на полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийске, а загрязненный мазутом песок - на утилизацию, заявил главный механик «Крайжилкомресурса» Дмитрий Реутов.

"В среднем вывоз за рабочий день составляет от 1 тыс. тонн, работы ведутся ежедневно без выходных. Думаю, мы уже идем к завершению работ", - приводятся в публикации его слова.

Напомним, местные жители, активисты и экологи высказали опасения, что песок вывозится из Воскресенского в разные населенные пункты для имитации обещанной властями безопасной утилизации. На Кубани фактически нет инфраструктуры для безопасной утилизации загрязненного мазутом песка, пояснил, в частности, эколог Валерий Бриних.

Если песок безопасен, пусть опубликуют анализы

"Расфасовывая этот песок по поселкам, чиновники лишь маскируют проблему. Такие действия нарушают права граждан на безопасную окружающую среду. Если песок безопасен, пусть опубликуют анализы, выложат их в открытый доступ. Пока этого нет, доверия нет. Складывается ощущение, что песок просто прячут под видом "рекультивации” и "строительства дорог”", - сказал он.

В Новороссийск завозят песок из Анапы и высыпают на открытый грунт, хотя обещали бетонное покрытие площадки, рассказала тогда же "Кавказскому узлу" координатор движения "Общественный контроль" Жанна Мингелевич.

Растаскивают мазут по разным населённым пунктам

"Это значит, что мазут уходит в почву и воздух. Люди не намерены мириться с этим. Власти фактически расширили свалку за счет лесного фонда, а теперь растаскивают мазут по разным населённым пунктам", - сказала она.

Ранее власти Кубани пообещали, что курортный сезон в крае состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах были установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями.

3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал тогда эколог Евгений Витишко.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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