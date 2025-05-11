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22:45, 11 мая 2025

"Черноморэнерго" отчиталось о подаче электричества в большинство населенных пунктов

Фонарь среди пальм. Изображение создано ИИ в программе Copilot по запросу "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подача электричества после урагана, в результате которого порваны провода, возобновлена в большинстве населенных пунктов Абхазии, без света остаются отдельные села.

Как писал "Кавказский узел", все населенные пункты Абхазии обесточены в результате сильного ветра 10 мая.

"Черноморэнерго" сегодня на протяжении всего дня публикует отчеты о ходе восстановления подачи электричества. 

Так, к вечеру 11 мая Гагрский район полностью обеспечен электричеством. В Галском районе ремонтные работы были завершены к полудню.  Работы в Гулрыпшском районе на подстанции "Дранда" были завершены к 17:00.  "В Гудаутском районе, который больше всего пострадал от урагана, ликвидирована авария на ВЛ в селе Мцара. Работы продолжаются только по прибрежной зоне", - сообщила компания.

В другом сообщении говорится, что электроснабжение в Очамчырском районе, за исключением сел Баслаху и Акуаскьа, возобновлено. "В ближайшие несколько часов будет восстановлено электроснабжение и в этих селах", - пообещали энергетики.

В Сухуме по состоянию на 19:00 мск все локальные аварии были ликвидированы, кроме участка у школы №7. "Электроснабжение там будет восстановлено в скором времени" также отчиталась компания.

Сегодня утром "Черноморэнерго" сообщило, что "проблемы носят локальный характер". "Все магистральные линии включены, все подстанции запитаны. Но упавшие деревья и ветки повредили линии по всем районам. Наибольший ущерб нанесен электросетям в Гагрском и Гудаутском районах", - указано в сообщении.

Напомним, проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщило в 2020 году руководство "Черноморэнерго". При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики также указали, что к энергокризису привел майнинг, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. По их словам, борьба с майнинг-фермами в Абхазии лишь имитируется.

Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками. Местные жители в знак протеста отказываются платить за электричество, и это усугубляет энергокризис.

При этом ранее жители Абхазии рассказали, что на фоне проблем с энергоснабжением самой уязвимой частью населения оказались старики и дети. В домах и квартирах холодно, многие из тех, у кого есть печи, не могут купить дрова. 9 декабря 2024 года жители Абхазии пожаловались, что из-за экономии властями электричества у них возникли проблемы с отоплением домов.

5 марта новый президент Абхазии Бадра Гунба попросил Владимира Путина  продлить переток электроэнергии из России, объяснив, что объём поступившего гуманитарного перетока электроэнергии "практически исчерпан". Россия безвозмездно предоставила Абхазии дополнительный объем электроэнергии до 15 апреля. Спустя несколько дней после этого срока, 19 апреля, вся Абхазия на несколько часов была обесточена в результате аварии в энергосистеме Грузии.

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Автор: "Кавказский узел"

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