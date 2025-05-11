Жители Абхазии остались без света в результате урагана

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Все населенные пункты Абхазии обесточены в результате сильного ветра и песчаных бурь.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта новый президент Абхазии Бадра Гунба попросил Владимира Путина продлить переток электроэнергии из России, объяснив, что объём поступившего гуманитарного перетока электроэнергии "практически исчерпан". Россия безвозмездно предоставила Абхазии дополнительный объем электроэнергии до 15 апреля. Спустя несколько дней после этого срока, 19 апреля, вся Абхазия на несколько часов была обесточена в результате аварии в энергосистеме Грузии.

Вся территория Абхазии осталась без электричества из-за сильного ветра, сообщил первый замминистра по ЧС Абхазии Тигран Делибалтян. "Сильные порывы ветра в Сухуме, Гулрыпшском, Гудаутском районах привели к тому, что на всей территории республики нет света. В некоторых местах попадали деревья, в одном месте в Сухуме снесло крышу с дома", - привело в ночь на 11 мая его слова ТАСС.

Абхазская энергетическая компания "Черноморэнерго" в публикации в своем телеграм-канале сослалась на публикацию агентства.

Порывы сопровождаются песчаной бурей

Незадолго до этого, в 20.51 мск 10 мая, "Черноморэнерго" сообщило, что "часть Абхазии осталась без света из-за сильного ветра". "Электричество отключили в Сухуме, Гудаутском и Гагрском районах. Порывы сопровождаются песчаной бурей, ухудшающей видимость на дорогах", - говорится в сообщении компании.

"Пицунда также осталась без подачи электроэнергии. Из-за урагана также осталась без электричества Очамчыра. Цандырпыш также остался без света из-за сильного урагана", - добавило "Черноморэнерго" в 21.06 мск.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сухуме умеренный дождь, температура воздуха +19 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 12 мая дождь усилится, температура воздуха понизится до +15 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщило в 2020 году руководство "Черноморэнерго". При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики также указали, что к энергокризису привел майнинг, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. По их словам, борьба с майнинг-фермами в Абхазии лишь имитируется.

Майнинг криптовалюты стал в Абхазии бизнесом влиятельных людей, связанных с высокопоставленными чиновниками. Местные жители в знак протеста отказываются платить за электричество, и это усугубляет энергокризис.

При этом ранее жители Абхазии рассказали, что на фоне проблем с энергоснабжением самой уязвимой частью населения оказались старики и дети. В домах и квартирах холодно, многие из тех, у кого есть печи, не могут купить дрова. 9 декабря 2024 года жители Абхазии пожаловались, что из-за экономии властями электричества у них возникли проблемы с отоплением домов.

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