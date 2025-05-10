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14:59, 10 мая 2025

Штаб ловцов пострадавших от мазута птиц завершил работу в Анапе

Волонтеры ловят испачканную в мазуте птицу. Стоп-кадр видео Дианы Ким, https://t.me/shtabmira113/5080/5368 от 20.03.25.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За 4,5 месяца работы волонтеры из анапского штаба поиска и спасения птиц "Динамо" поймали и доставили для оказания помощи около трех тысяч пострадавших от мазута птиц.

Как писал "Кавказский узел", с конца февраля волонтеры сообщали о росте числа  птиц, испачканных в мазуте. Они просили помочь в спасении птиц всех, у кого есть такая возможность, указав, что не хватает добровольцев для помощи птицам. Всего с начала разлива мазута, по данным на 27 февраля, штабы приняли более восьми тысяч птиц. 1 апреля эколог Евгений Витишко констатировал, что всего с начала разлива мазута волонтерами были подобраны более 8,4 тысячи птиц, но к концу марта число поступающих птиц резко снизилось. 12 мая Центр помощи птицам в санатории "Полярные зори" будет законсервирован в связи со снижением числа испачканных в мазуте птиц, работу продолжит штаб в Витязево.

Завершил свою работу  волонтёрский штаб ловцов птиц и мониторинга побережья, сообщила одна из координаторов волонтерского штаба Гоар Аванесова. "Это одно из ключевых звеньев кампании по спасению птиц. Именно их силами ослабленную птицу доставляли в штабы спасения птиц для последующего оказания помощи. Ловцы, координаторы, автоволонтёры, служба обеспечения. Работали сменами. Фиксировали каждый запрос об обнаруженной птице от Бугазской косы до Утриша", - написала она в своем Telegram-канале.

"Руками конкретно этой службы обнаружено и доставлено в районе 3000 птиц. Их поддерживали и питанием, и снабжением обычные люди", - сообщила она.

Аванесова подчеркнула важность работы, которую проводили волонтеры "Для чего это все было важно и нужно? Для того, чтобы птицу с мазутом не съели хищники, чтобы она не погибла. Но и чтобы не погибли хищники, распространяя мазут глубоко на материк, и не создавали цепочку смертей животного мира из-за токсичных свойств мазута", - отметила она.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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