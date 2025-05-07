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12:12, 7 мая 2025

Обвиняемый в убийстве Мустафы Кациева оставлен под стражей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу защиты на арест Мовсара Гагиева, который вместе с братом обвинен в убийстве сына бывшего главы села Экажево.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля следствие сообщило, что братьям Мовсару и Илезу Гагиевым, арестованным по делу об убийстве Мустафы Кациева, предъявлено обвинение. Братья отказались признать вину.

14 апреля в Экажево был убит сын бывшего руководителя сельской администрации Магомед-Башира Кациева. В 35-летнего Мустафу Кациева выстрелили пять раз, он умер по дороге в больницу. Источники связали убийство со спором за земельный участок, однако отец убитого заявил, что тот конфликт был давно улажен. Двое подозреваемых в убийстве были задержаны в Магасе, и 16 апреля Назрановский райсуд отправил их под стражу.

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу защитника на арест 30-летнего Мовсара Гагиева, подозреваемого по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой  лиц; предусматривает до пожизненного лишения свободы), сообщила пресс-служба Верховного суда Ингушетии, отметив, что заседание состоялось 6 мая.

Районным судом Мовсар Гагиев заключен под стражу на два месяца, до 15 июня. "Органами предварительного следствия фигурант подозревается в том, что 14.04.2025, примерно в 18:05, находясь в с.п. Экажево на территории, прилегающей к детскому саду № 2 «Аленький цветочек», совместно с Илезом Гагиевым произвели не менее 5 выстрелов из имевшегося при себе огнестрельного оружия в К., в результате чего последний от полученных огнестрельных ранений в области туловища скончался при доставлении в медицинское учреждение", - говорится в публикации в телеграм-канале суда.

Напомним, после убийства была обнародована видеозапись происшествия. Согласно опубликованному видео, один из нападавших несколько раз ударил Мустафу Кациева, а когда Кациев достал оружие, двое мужчин расстреляли его.

Издание "Фортанга" сообщало, что отец убитого, Магомед-Башир Кациев, в 2018 году ушел с поста главы Экажево из-за несогласия с передачей земель Чечне. Однако ранее издание приводило другую версию отставки Кациева, согласно которой чиновник оставил пост из-за конфликта вокруг земельного участка в несколько сотен гектаров, на котором арендатор начал строить торговый центр. Участок относился к землям сельхозназначения, и Кациев заморозил строительство, чем вызвал недовольство властей республики, говорится в публикации издания от 24 января 2019 года.

В ноябре 2019 года бывший глава Экажево Магомед-Башир Кациев, состоявший в "Единой России", подал жалобу в ЕСПЧ на штраф за участие в протестах в Магасе. Согласно жалобе, Кациев приехал в Магас и уже на площади, где проходил митинг, узнал, что акция в этот день не согласована, после чего покинул это место. Однако на него составили протокол о нарушении порядка проведения митинга, и суд оштрафовал Кациева на 20 тысяч рублей.

Массовые акции протеста происходили в Ингушетии осенью 2018 года после договора глав Ингушетии и Чечни об установлении границы между республиками. Жители Ингушетии обвинили главу в передаче части ингушских земель Чечне. Новая фаза протестов началась 26 марта 2019 года, и уже на следующий день силовики впервые применили силу против протестующих. Подробнее о тех событиях можно узнать из хроники "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

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Автор: "Кавказский узел"

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