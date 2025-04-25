Арестованные по делу об убийстве Кациева отказались признать вину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Братьям Гагиевым, арестованным по делу об убийстве Мустафы Кациева в Экажево, предъявлено обвинение, сами они отказались признать себя виновными. Следствие утверждает, что доказательств против задержанных достаточно.

Как писал "Кавказский узел", в Экажево убит сын бывшего руководителя сельской администрации Магомед-Башира Кациева, источники связали убийство со спором за земельный участок. Неизвестные пять раз выстрелили в Мустафу Кациева, он умер по дороге в больницу. Двое подозреваемых в убийстве впоследствии были задержаны в Магасе и отправлены в СИЗО.

Неизвестный мужчина несколько раз ударил сына бывшего главы Экажево Мустафу Кациева, а когда Кациев достал оружие, двое мужчин расстреляли его, следует из видеозаписи конфликта. После задержания подозреваемые сдали следователям оружие - боевой пистолет Макарова без боеприпасов и номерных обозначений, а также пистолет Глок.

Жителям Ингушетии, задержанным после убийства сына бывшего главы Экажево предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору организованной группой, сообщило сегодня следственное управление СКР по республике.

Ведомство указывает, что обвиняемые приходятся друг другу родными братьями. Их имена и возраст, - Мовсар и Илез Гагиевы, 29 и 30 лет, - ранее назвал телеканал “Россия 24”. Мотивом убийства Магомеда Кациева следствие назвало “неприязненные отношения”.

“Несмотря на то, что фигуранты не признали свою вину в совершении инкриминируемого им деяния, следствием получены достаточные данные, свидетельствующие об их причастности к убийству”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс, поэтому материалы переданы в отдел по расследованию особо важных дел и поручены наиболее опытному следователю, отмечается в публикации. Следствие также напомнило, что пытается установить личности других людей, вероятно причастных к убийству.

Согласно неофициальной информации, обвиняемые ранее имели криминальный опыт, в частности их считают причастными к избиению патрульного в Магасе. Отец убитого Магомед-Башир Кациев утверждает, что в 2023 году в районный отдел МВД с жалобами на братьев Гагиевых обратились 43 человека, но их заявление было оставлено без реакции, пишет Telegram-канал Mash Gor.

Убитому Магомеду Кациеву было 35 лет, у него остались жена и дети, отмечает "Фортанга".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.