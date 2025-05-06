Меликов пригрозил наказанием соучастникам нападавших в Махачкале

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Угрозы для жизни пострадавших при нападении на силовиков в Махачкале жителей нет, мотивы нападавших следствие не установило.

Как писал "Кавказский узел", МВД Дагестана сегодня вечером уточнило информацию о числе участников нападения на полицейских в Махачкале, опровергнув данные о четверых нападавших. В нападении участвовали только двое, и они оба убиты, заявило ведомство. Один из пострадавших полицейских находится в тяжелом состоянии.

При нападении на наряд ДПС в Махачкале, по данным МВД Дагестана, были убиты двое полицейских, еще двое получили ранения, и пострадали трое гражданских лиц. Сообщалось также о двух напавших, убитых в перестрелке, и о том, что остальные участники перестрелки скрылись на патрульной машине ДПС. По данным Минздрава Дагестана, двое участников нападения были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

Каждый, кто причастен к нападению на полицейских в Махачкале, понесет суровое наказание, заявил глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя произошедший в республиканской столице вооруженный инцидент.

Меликов отметил, что мотивы нападавших еще не установлены, однако они “решили омрачить эти священные для нас дни”, выбрав оживленное место для атаки. По словам главы Дагестана, они напали на полицейских "подло, со спины", смогли завладеть оружием силовиков и угнать служебный автомобиль. Он добавил, что угрозы для жизни троих пострадавших мирных жителей нет, а в республике “сейчас ситуация спокойная”.

“Они готовы средь бела дня убивать женщин и детей, прикрываясь понятными только им убеждениями (...) Каждый, кто причастен к этому нападению, понесет суровое наказание”, - написал Меликов вечером 5 мая своем в Telegram-канале.

Уголовное дело расследуется по трем статьям: о нападении на сотрудников правоохранительных органов (317 УК России), хищении оружия (статья 226) и угоне автомобиля (статья 166).

Вооруженный инцидент в Махачкале стал как минимум третьим за два месяца в Дагестане. Нападению на силовиков в Махачкале предшествовали апрельский вооруженный инцидент в Дербенте и мартовская КТО в махачкалинском поселке Семендер, следует из подсчетов "Кавказского узла".

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