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22:08, 4 мая 2025

Участники "Марша единства" в Тбилиси призвали полицию не преследовать протестующих

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственники задержанных на проевропейских акциях на 158-й день протестов провели марш по Тбилиси, призвав полицию отказаться от преследования протестующих. 

Как писал "Кавказский узел", участники протестов в Грузии уже больше пяти месяцев (с 28 ноября 2024 года) требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных . Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста против решения властей.

В Тбилиси, от станции метро "Исани" к зданию МВД Грузии сегодня прошел "Марш единства", в котором приняли участие члены семей задержанных в ходе акций протеста и активисты.  Основные требования участников марша - освобождение всех задержанных в ходе протеста и уход в отставку правительства “Грузинской мечты”.

“Марш организован “Единством” – гражданскими активистами, движениями, организациями. Мы считаем, что настало время прийти к органам полиции  <...> и напомнить им, что в стране около 50 политзаключенных. [Полицейские] должны отказаться от исполнения преступных приказов. Их функции, которые установлены законом, являются абсолютно иными, и они должны служить разрешению криминогенной ситуации, обеспечению правопорядка, а не преследованию активистов, участников протеста… Мы, члены семей политзаключенных, уверены, что наши дети не совершали преступления, а дела против них сфабрикованы карманной полицией, прокуратурой, которые не стесняются отправлять в тюрьмы молодых, успешных граждан Грузии, что для нас неприемлемо”, -  привело слова Зураба Цецхладзе, отца находящегося под арестом основателя движения "Дапиони" Звиада Цецхладзе, агентство "Интерпрессньюс"

 2 мая Тбилисский горсуд оставил под стражей основателя движения "Дапиони" Звиада Цецхладзе и еще семерых обвиняемых по делу о насилии на акциях протеста. Решение было принято вопреки просьбе защиты освободить обвиняемых под залог, размер которого адвокаты оставили на усмотрение суда.

Многочисленные наряды полиции были мобилизованы по всему району Исани, откуда начался марш, сообщило сегодня JamNews.

После остановки у здания МВД Грузии участники марша пришли к зданию парламента Грузии на проспект Руставели, где на 158-й день ежедневных протестов вновь было перекрыто движение..Сюда же пришли и участники  ежедневного шествия от здания Общественного вещателя, сообщила Publika.

Обвиняемым по делу о насилии на акциях протеста не инкриминированы действия, которые описывали потерпевшие силовики, указали ранее правозащитники. По их мнению, цель процесса - запугать гражданское общество, чтобы люди опасались участвовать в протестах.

Ранее, 6 февраля, парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

12 января была задержана основатель изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Ей грозит до семи лет лишения свободы за пощечину начальнику полиции Батуми. Коллеги Амаглобели и правозащитники требуют ее освобождения и расследования действий полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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