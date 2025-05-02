Суд отказался освободить сторонников евроинтеграции Грузии

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Тбилисский горсуд оставил под стражей основателя движения "Дапиони" Звиада Цецхладзе и еще семерых обвиняемых по делу о насилии на акциях протеста.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2024 года Тбилисский горсуд отправил под арест основателя движения "Дапиони" Звиада Цецхладзе и еще семерых задержанных по делу о насилии на протестных акциях. 12 марта этот же суд начал рассмотрение по существу дела восьми обвиняемых: Звиада Цецхладзе, Георгия Горгадзе, Ираклия Миминошвили, Инсафа (также упоминался в публикациях СМИ как Ильсам) Алиева, Торнике Гошадзе, Николоза Джавахишвили, Вепхии Касрадзе и Васила Кадзелашвили.

4 декабря 2024 года после обысков в офисах оппозиционных партий были задержаны семь подозреваемых в организации и участии в групповом насилии. При обысках изъяты пиротехника и коктейли Молотова, отчитались силовики. Уже 5 декабря число задержанных по этому делу достигло 13, а к 10 января - 19 человек 1 . Все обвиняемые - участники акций протеста, задержанные в разное время. 5 марта судья решил закрыть процесс в связи с тем, что присутствующие в зале эмоционально реагировали на происходящее. Правозащитники раскритиковали это решение.

Тбилисский горсуд сегодня оставил под стражей Звиада Цецхладзе, Вепхию Касрадзе, Ираклия Миминошвили, Васила Кадзелашвили, Георгия Горгадзе, Инсафа Алиева, Торнике Гошадзе и Николоза Джавахишвили, сообщает на своем сайте телекомпания "Пирвели".

"Сегодня обсуждался вопрос о пересмотре меры пресечения в виде заключения под стражу, избранной в отношении обвиняемых", - говорится в публикации.

Прокуратура требовала оставить меру пресечения в силе, сторона защиты призвала суд освободить обвиняемых под залог, размер которого адвокаты оставили на усмотрение суда, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

Обвиняемым по делу о насилии на акциях протеста не инкриминированы действия, которые описывали потерпевшие силовики, указали ранее правозащитники. По их мнению, цель процесса - запугать гражданское общество, чтобы люди опасались участвовать в протестах.

Напомним, участники протестов с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных 2 . За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста против решения властей.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. 6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

12 января была задержана основатель изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Ей грозит до семи лет лишения свободы за пощечину начальнику полиции Батуми. Коллеги Амаглобели и правозащитники требуют ее освобождения и расследования действий полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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