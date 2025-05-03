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11:00, 3 мая 2025

Родственники задержанных провели акцию протеста в Тбилиси

Полицейские и протестующие около здания Высшей школы юстиции. Тбилиси, 3 мая 2025 года. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/168218-u-vysshei-shkoly-iustitsii-provodiat-aktsiiu-roditeli-zaderzhannykh-vo-vremia-protestov-oni-ustroili-sudiam-tn-koridor-pozora

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники уличного протеста в Тбилиси призвали судей выносить справедливые решения по делам задержанных на протестных акциях.

Как писал "Кавказский узел", участники протестов в Грузии уже больше пяти месяцев (с 28 ноября 2024 года) требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных . Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста против решения властей.

Сегодня родственники тех, кто был задержан на акциях протеста, собрались около здания Высшей школы юстиции, куда заходят судьи, сообщает "Интерпрессньюс".

Протестующие держат плакаты с портретами судей, принимающих решения по делам их близких, и утверждают, что эти судьи «выносят несправедливые решения» по делам задержанных.

Участники акции создали "коридор позора" у входа в Высшую школу юстиции и кричат: «Вам не стыдно?», «Раб, раб!». На месте мобилизована патрульная полиция, пишет издание.

Напомним, 2 мая Тбилисский горсуд оставил под стражей основателя движения "Дапиони" Звиада Цецхладзе и еще семерых обвиняемых по делу о насилии на акциях протеста. Решение было принято вопреки просьбе защиты освободить обвиняемых под залог, размер которого адвокаты оставили на усмотрение суда.

Обвиняемым по делу о насилии на акциях протеста не инкриминированы действия, которые описывали потерпевшие силовики, указали ранее правозащитники. По их мнению, цель процесса - запугать гражданское общество, чтобы люди опасались участвовать в протестах.

Ранее, 6 февраля, парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

12 января была задержана основатель изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзия Амаглобели. Ей грозит до семи лет лишения свободы за пощечину начальнику полиции Батуми. Коллеги Амаглобели и правозащитники требуют ее освобождения и расследования действий полиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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