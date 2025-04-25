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21:59, 25 апреля 2025

Родственник оппозиционера Турала Садыглы арестован в Баку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дядя оппозиционного блогера-политэмигранта Турала Садыглы арестован в Азербайджане по обвинению в незаконном хранении боеприпаса. Активист связывает арест дяди со своей критикой в адрес правительства Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Турал Садыглы - администратор страницы Azad söz (Свободное слово) в Facebook*, резко критикующей политику властей Азербайджана. Прокуратура Азербайджана в мае 2019 года возбудила уголовное дело против находящегося эмиграции блогера, он объявлен в розыск по линии Интерпола. 17 марта следователи потребовали от шести политэмигрантов, в том числе Турала Садыглы, вернуться в Азербайджан в связи с уголовным преследованием. 

В 2015 году по обвинению в незаконном обороте наркотиков был арестован брат Турала Эльгин Садыглы, спустя несколько месяцев он был осужден условно. В 2018 году Эльгина вновь арестовали на 30 суток после того, как Турал Садыглы инициировал международную кампанию "Расскажем о диктаторе" в знак протеста против внеочередных президентских выборов в Азербайджане. 

60-летний Эльмир Садыгов 24 апреля был заключен под стражу решением Сабунчинского районного суда Баку, сообщил Турал Садыглы в эфире своего YouTube-канала Azad Söz («Свободное слово»). 

«Азербайджанские полицейские якобы нашли гранату в автомобиле моего дяди.  Все это из-за деятельности моего канала Azad Söz. Дядя через адвоката передал, что за день задержания неизвестные пробрались в его съемную квартиру, когда его не было дома. Когда дядя вернулся домой, он обнаружил исчезновение его мобильного телефоне и денег. На следующий день к нему в квартиру явились полицейские и привели с собой некоего мужчину по имени Ага. Они дяде заявили, что его телефон «был украден» и они якобы нашли телефон и вора. Но при этом они дяде показали на телефоне ими же сфотографированную гранату и спросили, откуда она у него в телефоне. Потом дядю вместе с автомобилем Opel Corsa забрали в 13-ое отделение полиции Сабунчинского района», - рассказал Садыглы.

По словам блогера, в полиции Садыгову предложили признаться в одном из преступлений на выбор – незаконном обороте наркотиков или оружия. 

«Дядя вынужден был взять на себя преступление, которого не совершал. Он сказал: “что хотите, то и пишите”, так как ему угрожали арестами моих пожилых родителей. С учетом пожилого возраста моего отца и его болезней дядя вынужденно подписался под написанными за него показаниями, о том, что у него в машине якобы нашли гранату», - объяснил Турал Садыглы.

Он отметил, что за несколько дней до ареста дяди он получил угрозы преследованием родных, если он не прекратит критику правительства Азербайджана. Садыглы напомнил о деле против своего брата, указав, что его родственников уже не в первый раз подвергают преследованиям. 

Отец блогера, правозащитник, член Комитета против пыток и репрессий Аловсат Садыглы также считает, что его брата арестовали из-за критики Туралом коррупции и фактов нарушения прав человека в Азербайджане.

«Наконец угрозы Туралу о том, что если он не замолчит, будут арестованы его родные, исполнили. Моего брата Эльмира Садыгова арестовали по ложному обвинению. Он выезжал в район, а вернувшись, обнаружил пропажу своего мобильного телефона. А потом полицейские явились к нему домой и сообщили, что якобы они нашли телефон, но в нем обнаружили гранату. На самом деле Эльмир уже давно чувствовал за собой слежку. В деле много нарушений: не было представлено судебных решений на проведение обысков в квартире и машине моего брата, и его продержали без решения суда более 48 часов, хотя закон запрещает содержания лица под стражей без санкции суда более двух суток», - сказал Садыглы-старший.

Он называет «политическим» преследование Эльмира Садыгова. «Я решительно заявляю, что Эльмир Садыгов не совершал преступления. Его арест – политический заказ, с целью мести нам и заставить нас замолчать. Истинной причиной ареста является то, что Эльмир – дядя резкого критика властей Азербайджана,  журналиста и блогера Турала Садыглы», - сказал Аловсат Садыглы.

Получить комментарии в МВД по поводу ареста Эльмира Садыгова «Кавказскому узлу» не удалось.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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