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21:09, 24 апреля 2025

Оперштаб назвал незначительными выбросы мазута на побережье Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выбросы мазута обнаружены на пляжах в Витязево и у отеля "Пляжный поселок", оперштаб охарактеризовал их как незначительные.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля власти Кубани объявили, что курортный сезон в Анапе состоится, лишь нельзя пользоваться пляжами и купаться в море . 19 апреля оперштаб Кубани подчеркнул, что в Темрюкском районе доступными для купания остаются около 130 километров берега. Окончание очистки пляжей Анапы от мазута намечено на 13 мая. Курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение пляжей, заверили власти Кубани.

Заявления властей о подготовке к курортному сезону перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 23 апреля новые выбросы мазута были найдены на берегу около детского лагеря и базы отдыха.

Незначительные выбросы мазута обнаружили 24 апреля на двух участках побережья Анапы, отчитался сегодня оперштаб Краснодарского края по итогам утреннего мониторинга участков пляжа привлеченными к уборке командами муниципалитетов Краснодарского края.

Новые выбросы зафиксированы на участке пляжа около детского лагеря «Приморский» в Витязево и на участке пляжа отеля «Пляжный поселок».

"Новые выбросы убирают в первую очередь. После этого команды приступают к деликатной очистке территории", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Напомним, глава Минприроды ранее заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону, следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. 3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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