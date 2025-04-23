Осужденный за дезертирство волгоградец борется за своих детей

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Многодетный отец-одиночка Руслан Жадаев осужден на пять лет за самовольное оставление части, он обжаловал приговор в Волгоградском областном суде. Его дети находятся в социально-реабилитационном центре, если апелляционное заявление не будет удовлетворено, они будут помещены в детский дом.

Руслану Жадаеву 47 лет. После женитьбы он с супругой переехал из Волгограда в село Федоровка Жирновского района Волгоградской области. Работал скотником. Воспитывал четверых детей. В 2022 году записался добровольцем на СВО. В зоне боев Руслан служил стрелком в отряде «Барс». Из-за проблем со здоровьем он вернулся домой, но в 2023 году вновь заключил контракт с Вооруженными силами РФ. Наград не имеет. Имеет проблемы с позвоночником (отнимается рука) и с коленями - страдает от разрыва менисков обоих коленных суставов. Проходил лечение в госпитале, но хирургическую операцию сделать не смог, так как поступили печальные вести из Жирновской районной администрации. Чиновники проверили семью и пришли к выводу, что супруга «детей забросила», они находятся «в ужасающем положении».

Руслан вернулся в семью, развелся с женой. Женщину, страдающую алкоголизмом, лишили родительских прав. Семейные беды стали причиной того, что Жадаев в воинскую часть не явился. Его объявили в федеральный розыск по уголовному делу о самовольном оставлении части.

Они сказали, какие справки нужно собрать, я поехал все собрал, отвез им и ждал решение суда

«Когда столкнулся с этими проблемами, я не знал, за какую из них вперед хвататься. Долги, коммунальные платежи, здоровье у детей - много чего. Я в военкомат не обращался. Этот вопрос мы решали напрямую с командованием. Они (командиры) говорили, какие справки им нужны. Когда я явился в воинскую часть, в комендатуре меня сняли с розыска. Первый звонок, кто меня известил, что я в федеральном розыске, не с прокуратуры и следственного комитета был, а с комендатуры. Это было в начале октября (2024 года). Приехал в комендатуру, дал объяснения, предоставил все документы и справки. Они все поняли, отправили мои объяснения в Ростов. Там меня сняли с розыска, приехал сразу в воинскую часть. Там дал объяснения. Они сказали, какие справки нужно собрать, я поехал все собрал, отвез им и ждал решение суда», - рассказал 22 апреля корреспонденту «Кавказского узла» Руслан Жадаев.

Он пояснил, что не мог детей оставить одних. В воинской части с ними он жить не мог, «так как там совсем нет условий для нахождения детей». Командование части пошло Руслану навстречу - его отпустили домой, к детям. «Я находился всегда на связи - и с командиром батальона, и с командиром части. Когда было необходимо мне приехать, мне звонили и я приезжал», - отметил Жадаев.

В настоящее время дети Руслана живут в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в городе Волжском. С детьми Руслан поддерживает постоянную связь - они ежедневно созваниваются, раз в неделю отец навещает своих сыновей. Из-за судебных процессов его визиты к ним стали реже. «Дети не голодают, помощь медицинская им оказывается. Старший сильно переживает. Психиатр ему оказывает помощь. С кадетским корпусом пришлось старшим детям распрощаться. Буду рассматривать другие учебные учреждения. Веду с ними разговоры на тему профориентирования. Старший хочет пойти учиться на нефтяника, среднего сына отдам в мореходку», - рассказал Жадаев.

Руслана очень заботит судьба его детей, если апелляция не будет успешной. С его стороны нет родственников, которые могли бы взять детей под свою опеку. Родственникам бывшей супруги он детей категорически отдавать не хочет. «Там очень все печально - у родственников моей бывшей», - заметил он в разговоре с журналистом.

При плохом исходе судебного процесса Руслан считает, что дети будут находится в одном детском доме, так как он уверен, что по закону их не будут разлучать.

Адвокат Жадаева Евгений Дереза дал корреспонденту «Кавказского узла» пояснения по уголовному делу своего подзащитного. По его словам, в описательно-мотивировочной (установочной) части обжалуемого приговора суд указал на то, что Руслан Михайлович Жадаев самовольно оставил войсковую часть якобы «с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей».

На вопрос, может ли стать смягчающим основанием то, что Жадаев является многодетным отцом-одиночкой, адвокат ответил: «Это не будет являться основанием для отмены приговора. А тот факт, что подзащитный покинул место службы с целью прибыть к детям, обеспечить им пропитание и уход - то есть, покинул место службы по уважительной причине - может стать основанием для оправдания Руслана Жадаева, поскольку уголовная ответственность по данной статье (337 УК РФ) наступает только в тех случаях, когда военнослужащий покидает место службы именно без уважительных причин».

7 февраля 2025 года Волгоградский гарнизонный суд признал Руслана Жадаева виновным в совершении преступления по части 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы... в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий) и назначил ему минимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В 20-х числах февраля адвокат обжаловал этот приговор в апелляционной инстанции Волгоградского областного суда. Дата первого заседания еще не назначена. Сейчас Руслан Жадаев имеет статус «осужденного». «Поскольку приговор еще не вступил в законную силу (в силу обжалования), то на сегодняшний день в отношении Руслана Жадаева продолжает действовать такая мера пресечения, как наблюдение командованием воинской части», - пояснил Евгений Дереза.

Адвокат также отметил, что бывшая супруга Руслана действительно лишена родительских прав. «В случае оставления приговора без изменения, то есть, если апелляция откажет в удовлетворении нашей жалобы - дети попадут в детдом. Как указывает Руслан Жадаев, никто из родственников бывшей жены, которая лишена родительских прав, не намерен и не заинтересован забирать к себе детей на воспитание», - отметил Евгений Дереза.

Военный юрист Артем Мугунянц в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» отметил некоторые общие черты в поведении контрактников и добровольцев, обвиненных в самовольном оставлении воинских частей или дезертирстве «по причине трудной жизненной ситуации».

«Прибывая в отпуск домой и попадая там в трудную жизненную ситуацию, они в установленные законом сроки не обращаются с официальными заявлениями к своему командиру, в военную прокуратуру или в военкомат. Такими заявлениями вы показываете, что не бегаете от службы. При этом напомню, что подавать нужно оригинал заявления с его копией. На копии канцелярия должна поставить штамп с номером и датой, когда у вас заявление приняли. И эту копию вы оставляете у себя. Но люди этого не делают, думают, что рассосется, а на них заводят уголовные дела», - рассказал военный юрист.

Мугунянц пояснил, что, в случае своевременного обращения в указанные им органы военнослужащему может быть предоставлена отсрочка, то есть, то время, в пределах которого он сможет уладить свои дела. «Наверняка, у мужчины к 30-40 годам уже может быть некое заболевание, которое можно излечить с помощью операции. Это еще один способ получить отсрочку. Проводите операцию и восстанавливайтесь, решая при этом свои домашние проблемы», - посоветовал юрист.

Советую обратиться за помощью к уполномоченным по правам ребенка и по правам человека

В случае с Жадаевым Мугунянц посоветовал адвокату «на судах заявлять такие смягчающие обстоятельства, как тяжелое семейное положение, угроза для детей попасть в детский дом». «Уверен, защитник эти обстоятельства указал в апелляционном иске. Также советую обратиться за помощью к уполномоченным по правам ребенка и по правам человека», - рекомендовал военный юрист.

Юрист Сергей Иващенко назвал случаи, когда детей, попавших в детдома, могут разделить, например, при усыновлении-удочерении. Юрист сослался на пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 №8. Там перечислены возможные основания для разлучения детей: дети не осведомлены о своем родстве, не проживали и не воспитывались совместно, находятся в разных организациях для детей-сирот, не могут жить и воспитываться вместе по состоянию здоровья.

«При этом закон указывает на расплывчатые формулировки «следует учитывать интересы детей» и «наличие или отсутствие привязанности между детьми». Второе может определить только профильный эксперт в области психологии. При установлении опеки (попечительства) вопрос разделения детей решается органом опеки, а при усыновлении – судом. Но в случае с Жадаевым такой сценарий событий не произойдет, так как отец после выхода на свободу воссоединит свою семью. Так что усыновления никакого не будет. Дети будут воспитываться в отсутствие отца в одном детском доме», - сообщил Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями бывшему супруги Жадаева по поводу озвученной им информации "Кавказский узел" пока не располагает.

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