Оперштаб рассказал о поиске новых технологий для очистки акватории Анапы

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Власти вместе с разработчиками рассмотрели результаты тестирования различных новых технологий очистки от нефтепродуктов. Эксперимент с использованием матов для сбора мазута со дна намерены провести в ближайшее время в Анапе.

Как писал "Кавказский узел", на побережье в Анапе сегодня найдены новые выбросы мазута, однако власти Кубани объявили, что курортный сезон в зоне экологической катастрофы состоится. Нельзя только пользоваться пляжами и купаться в море, отметил краевой оперштаб. На загрязненных мазутом пляжах насчитывается более миллиона кубометров песка, вручную до требуемых показателей очистить такие объемы невозможно, сообщил оперштаб. Представитель Кубанского научного центра проинформировал, что пока нет цепи технологий, которые позволят полностью очистить песок.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

В Оперативном штабе Краснодарского края вместе с разработчиками рассмотрели результаты тестирования различных технологий очистки от нефтепродуктов. Свои технологические разработки представили восемь организаций

"Некоторые выходят на завершающую стадию апробации, например, организация, предоставившая сорбенты. Эта компания выходит на финальную стадию замера получившегося результата, - рассказали в Оперштабе. - Очень интересное предложение от компании, которая привезла маты для сбора мазута со дна. Будем в ближайшее время проводить эксперимент".

Власти надеются на положительный результат от проведения этих экспериментов, поскольку технология сбора мазута со дна до сих пор еще не определена.

"Параллельно представители Московского государственного университета работают над технологией сбора мазутных линз. Это тот мазут, который оторвался от дна, находится в дрейфующем состоянии. Сейчас испытывают сети", - говорится сегодня в телеграм-канале Оперштаба по региону.

3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

Также Оперштаб отчитался сегодня, что каменистый берег в районе морского порта Анапы продолжают очищать с помощью пескоструйного аппарата. По словам заместителя начальника 11 пожарно-спасательного отряда МЧС России по Краснодарскому краю Антона Ганапольского, это промышленный пескоструй, работающий под высоким давлением.

"Он снимает слой 1-2 мм, работает на обычном песке, - отметил он. - Технология прошла испытания. Сначала мы биоразлагаемым торфяным сорбентом обрабатываем межкаменное пространство. После 24 часов — мойками высокого давления и парогенераторами. Полную очистку производим промышленным пескоструем. Абсолютно экологичный способ, сорбент биоразлагаемый, он на основе торфа. Никакого вреда природе не наносит".

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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