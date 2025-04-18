Оперштаб объяснил сложности с очисткой пляжей Анапы

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На загрязненных мазутом пляжах насчитывается более миллиона кубометров песка, вручную до требуемых показателей очистить такие объемы невозможно, сообщил оперштаб. Представитель Кубанского научного центра проинформировал, что пока нет цепи технологий, которые позволят полностью очистить песок.

Как писал "Кавказский узел", на побережье в Анапе сегодня найдены новые выбросы мазута, однако власти Кубани объявили, что курортный сезон в зоне экологической катастрофы состоится. Нельзя только пользоваться пляжами и купаться в море, отметил краевой оперштаб.

3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

На пляжах Анапы и Темрюкского района, протяженность которых составляет более 60 километров, насчитывается более миллиона кубических метров песка, сообщил оперштаб Краснодарского края. "Ликвидировать настолько масштабное загрязнение полностью вручную невозможно, необходимы технологические решения. Сейчас ученые разработали технологические цепочки, которые способны очистить пляж до нормативных значений", - заявил оперштаб.

В сообщении приводятся слова директора Кубанского научного фонда Виктора Анисимова. "Мазут на дне крайне сложно технологически обнаруживать, выбросы и повторные загрязнения продолжаются <...> Никаких рук человеческих не хватит для того, чтобы просто, используя волонтеров, ликвидировать эту ситуацию", - заявил он.

По его словам, "ни одна технология не может пока удовлетворить заданные критерии безопасности – 5 миллиграммов на килограмм замазученного песка"

При этом ученый заявил, что пока технологические цепочки из различных решений, которые позволят очистить пляжи до нормативных решений, не готовы. "Мы в скором времени получим готовые технологические цепочки, которые очистят до нормативных значений наши пляжи", - заявил он.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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