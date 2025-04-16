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15:27, 16 апреля 2025

Более 160 мешков с мазутом собрано за сутки около детского лагеря в Анапе

Мешки с мазутом на побережье Анапы. Фото оперативный штаб Краснодарского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За сутки водолазы МЧС подняли с морского дна в Анапе 236 мешков с мазутом, из них 164 мешка собраны около детского оздоровительного лагеря.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля МЧС отчиталось, что водолазы собрали за день 296 мешков мазута со дна моря в Витязево и близ пляжа "Джемете" в Анапе.

13 апреля власти Кубани сообщили о новых выбросах мазута лишь на двух участках берега в Анапе, тогда как блогеры и волонтеры зафиксировали большое количество нефтепродуктов на берегу.

Водолазы МЧС в Анапе за сутки подняли со дна 200 мешков с мазутом, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "Из них 164 мешка собрали в воде неподалеку от берега рядом с детским оздоровительным лагерем «Юбилейный»", - говорится в публикации.

Также 36 мешков подняли со дна около пирса в селе Витязево. "На этом участке за сутки сделали 38 спусков", - отчитался оперштаб.

Напомним, массовые отказы от детских путевок на летний отдых в Анапе вызвали финансовые трудности у лагерей, санаториев и туроператоров. "Продажи очень сильно упали, и коллеги столкнулись с дефицитом оборотных средств. Из крупных организаций отдыха и оздоровления детей видим 12 таких организаций, коллеги вернули больше чем 500 миллионов рублей заказчикам", - заявил 9 апреля замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

При этом владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. Роспотребнадзор нашел отклонения от нормативов на всех 150 пляжах Анапы и Темрюкского района.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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