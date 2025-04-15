Почти 300 мешков мазута собрано со дна моря в Витязево и Анапе за день

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За день работы водолазы МЧС собрали 296 мешков мазута со дна моря в Витязево и близ пляжа "Джемете" в Анапе.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля власти Кубани сообщили о новых выбросах мазута лишь на двух участках берега в Анапе, тогда как блогеры и волонтеры зафиксировали большое количество нефтепродуктов на берегу. 14 апреля власти подтвердили, что выбросы мазута обнаружены по крайней мере на девяти участках берега в Анапе. Некоторые пользователи Telegram признались, что отказались от летнего отдыха на курорте.

4 апреля блогер Юрий Озаровский опубликовал видеозаписи значительных выбросов мазута на пляжи в Анапе. Краевые власти признали, что эти выбросы мазута - самые большие за несколько недель. Спутниковые снимки показали, что мазут из затонувших частей танкеров продолжает течь, заявил эколог.

Представитель краевого МЧС Александр Субочев отчитался 14 апреля о результатах работы водолазов под пирсом в Витязево и в районе анапского пляжа "Джемете".

"В районе причала Витязево водолазы совершили 34 спуска, в результате они собрали 130 мешков мазута и загрязненного грунта. В районе пляжа "Джемете" - 43 спуска, там собрано 166 мешков", - цитирует слова Субочева "Интерфакс-Юг".

По словам представителя МЧС, за все время с начала работ по сбору мазута водолазы ведомства предприняли более 2,5 тысячи спусков и подняли с морского дна около 4,5 тысячи мешков загрязненного грунта.

Вице-премьер России Виталий Савельев 14 апреля доложил Путину о ходе ликвидации последствий экологической катастрофы. По его словам, демонтаж и утилизация кормовой части танкера "Волгонефть-239", из него откачано около 1,5 тысячи тонн водомазутной смеси. На совещании Путина с членами правительства было объявлено, что на дальнейшие работы будет выделено 1 млрд 92 млн рублей.

Савельев отметил, что Роспотребнадзор еще не дал заключение о соответствии санитарным требованиям проб песка и морской воды в Анапе и Темрюкском районе, но на других пляжах Кубани "планируется открытие туристического сезона в обычном режиме".

Для предпринимателей туристической отрасли, пострадавших из-за разлива мазута, правительство продлило сроки уплаты налога на имущество, земельного налога и страховых взносов.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом". Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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