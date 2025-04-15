Иудеи Дагестана отметили Песах

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Махачкалинские евреи провели седер в цокольном помещении синагоги, которая еще не восстановлена после теракта, произошедшего летом 2024 года. Дополнительных мероприятий общины не проводили ни в Махачкале, ни в других городах.

Как писал "Кавказский узел", в этом году евреи юга России начали отмечать Песах 12 апреля, празднование продлится до 20 апреля. В 2024 году еврейские общины Махачкалы, Дербента, Кизляра и Хасавюрта на фоне обострения палестино-израильского конфликта отпраздновали Песах в ограниченном формате.

Песах (Еврейская Пасха) — праздник, который отмечается еврейским народом в честь Исхода евреев из египетского рабства. Считается одним из самых важных праздников иудаизма, говорится в справке "Кавказского узла" "Песах на юге России и Северном Кавказе".

Дагестанские евреи тихо отметили Песах, не организуя дополнительных мероприятий. В Махачкале община провела седер, несмотря на трудности с помещением, рассказал “Кавказскому узлу” председатель Совета иудейских общин Республики Дагестан и глава еврейской общины Махачкалы Валерий Дибияев.

"Мы провели седер как положено. Сколько людей было – не скажу, потому что евреев считать запрещено, но на мой взгляд, людей было довольно много, несмотря на то, что сегодня трудно собираться – у нас нет помещения. Пока мы размещаемся в цокольном этаже синагоги, где условия не ахти, поэтому мы не проводили дополнительных мероприятий", - подчеркнул он.

Махачкалинская синагога пострадала в результате теракта в июне 2024 года, и, по словам Дибияева, "восстановление идет медленно". Он также отметил, что единственное праздничное мероприятие общины охраняла полиция. "У нас поставили пост полиции и детектор для проверки входивших", - добавил он. При этом, по его словам, махачкалинские евреи за последний год не сталкивались с проявлениями антисемитизма.

23 июня 2024 года боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы в Дербенте и Махачкале. Погибли 20 человек, 46 пострадали. Нападение на синагогу стало для иудеев Махачкалы абсолютной неожиданностью, заявил председатель Централизованной религиозной организации иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев. В Федерации еврейских общин сообщили, что при пожаре в синагоге в Дербенте уничтожены свитки Торы, а Российский еврейский конгресс заявил о планах оказать помощь в восстановлении синагог. В декабре 2024 года начался ремонт синагоги в Дербенте.

Иудеи в Кизляре праздничных мероприятий не проводили, сообщила "Кавказскому узлу" глава местной общины Елена Маркова. "Мы только раздали продуктовые наборы для праздника, поскольку у нас очень пожилые люди, которые не в состоянии праздновать", - заявила она.

Маркова также сообщила, что проявлений антисемитизма в городе не было. "Я, конечно, слышу разговоры: "евреи такие-сякие, Израиль", но дальше этих разговоров дело не идет. С другой стороны, мы сидим тихо, спокойно", - заметила она.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". Антисемитская акция прошла в октябре 2023 года не только в Махачкале: 28 октября аналогичная акция прошла в Хасавюрте, подробности этих событий приведены в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

К 2016 году на Северном Кавказе насчитывалось всего около 10-11 тысяч горских евреев, причем самая крупная из иудейских общин сформировалась в Пятигорске - там живет около семи тысяч горских евреев, прибывших из республик Северного Кавказа и Азербайджана. Дербентская община, самая древняя, тогда же насчитывала около 4 тысяч человек. Евреи, живущие в республиках Северного Кавказа, констатировали, что местные общины угасают из-за оттока молодежи и старения ее представителей, остающихся в регионе. Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин выразил опасение, что большинству еврейских общин региона в обозримом будущем грозит окончательное исчезновение, говорится в справке "Кавказского узла" "Еврейские общины Северного Кавказа".

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