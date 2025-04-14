Четыре жителя Дагестана получили сроки по делу о беспорядках в аэропорту

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Суд в Минводах приговорил к лишению свободы четырех жителей Дагестана, признав их участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года Минераловодский горсуд приступил к рассмотрению уголовного дела четверых жителей Дагестана, обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Подсудимые - Асадулла Абдураизов, Заур Касумов, Ахмед Нурмагомедов и Магомед Магомедов.

Уголовные дела об участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы рассматривают суды в Краснодарском и Ставропольском краях. С августа 2024 года по март 2025 года по обвинению в участии в беспорядках были осуждены 84 человека, они приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 до 10,5 года.

Минераловодский горсуд вынес приговор по уголовному делу четырех жителей Дагестана, сообщила сегодня прокуратура Ставрополья. Асадулла Абдураизов, Заур Касумов, Ахмед Нурмагомедов и Магомед Магомедов признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры).

По данным суда, 29 октября 2023 года в аэропорту «Уйташ» подсудимые "на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля" приняли участие в массовых беспорядках, "сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества".

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Приговоры к 8-10 годам заключения стали обычными по "аэропортовскому делу", обратил внимание в марте председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. "Всё делается как под копирку", - сказал он "Кавказскому узлу".

Судьи выносят обвинительные приговоры вопреки показаниям свидетелей

Напомним, в январе сотрудники полиции не смогли опознать в суде двух обвиняемых по делу о беспорядках - Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева. По данным защиты, Чиргилаев и Гаджиев работали в строительной отрасли, а в аэропорт пошли из любопытства, чтобы посмотреть, что там происходит. Они сообщили адвокату, что их избивали для принуждения к самооговору. Несмотря на это, 27 февраля Андроповский райсуд Ставропольского края приговорил их к длительным срокам лишения свободы.

Говорили только общие слова про толпу, ворвавшуюся в аэропорт

В марте на другом аналогичном процессе двое свидетелей обвинения также не смогли опознать ни одного из пятерых обвиняемых и не сообщили суду ничего конкретного о действиях подсудимых. "Они говорили только общие слова про толпу, ворвавшуюся в аэропорт, нанесшую такой-то ущерб. Они ни разу не сказали, что видели, что кто-то из подсудимых, в том числе и мой подзащитный, сделал что-то конкретное", - сказал адвокат подсудимого Шанаваза Эльмурзаева Бийсолтан Капаров.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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