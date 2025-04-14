RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:59, 14 апреля 2025

Четыре жителя Дагестана получили сроки по делу о беспорядках в аэропорту

Беспорядки в Махачкале. Октябрь 2023 г. Фото: https://rosreporter.ru/v-svyazi-s-besporyadkami-v-aeroportu-mahachkaly-zaderzhano-60-chelovek/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Минводах приговорил к лишению свободы четырех жителей Дагестана, признав их участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2024 года Минераловодский горсуд приступил к рассмотрению уголовного дела четверых жителей Дагестана, обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Подсудимые - Асадулла Абдураизов, Заур Касумов, Ахмед Нурмагомедов и Магомед Магомедов.

Уголовные дела об участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы рассматривают суды в Краснодарском и Ставропольском краях. С августа 2024 года по март 2025 года по обвинению в участии в беспорядках были осуждены 84 человека, они приговорены к лишению свободы на сроки от 4,5 до 10,5 года.

Минераловодский горсуд вынес приговор по уголовному делу четырех жителей Дагестана, сообщила сегодня прокуратура Ставрополья. Асадулла Абдураизов, Заур Касумов, Ахмед Нурмагомедов и Магомед Магомедов признаны виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры).

По данным суда, 29 октября 2023 года в аэропорту «Уйташ» подсудимые "на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля" приняли участие в массовых беспорядках, "сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества".

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Приговоры к 8-10 годам заключения стали обычными по "аэропортовскому делу", обратил внимание в марте председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. "Всё делается как под копирку", - сказал он "Кавказскому узлу".

Судьи выносят обвинительные приговоры вопреки показаниям свидетелей

Напомним, в январе сотрудники полиции не смогли опознать в суде двух обвиняемых по делу о беспорядках - Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева. По данным защиты, Чиргилаев и Гаджиев работали в строительной отрасли, а в аэропорт пошли из любопытства, чтобы посмотреть, что там происходит. Они сообщили адвокату, что их избивали для принуждения к самооговору. Несмотря на это, 27 февраля Андроповский райсуд Ставропольского края приговорил их к длительным срокам лишения свободы.

Говорили только общие слова про толпу, ворвавшуюся в аэропорт

В марте на другом аналогичном процессе двое свидетелей обвинения также не смогли опознать ни одного из пятерых обвиняемых и не сообщили суду ничего конкретного о действиях подсудимых. "Они говорили только общие слова про толпу, ворвавшуюся в аэропорт, нанесшую такой-то ущерб. Они ни разу не сказали, что видели, что кто-то из подсудимых, в том числе и мой подзащитный, сделал что-то конкретное", - сказал адвокат подсудимого Шанаваза Эльмурзаева Бийсолтан Капаров.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военные. Стоп-кадр видео Минобороны России от 12.04.25, https://t.me/mod_russia/51226
00:28, 14 апреля 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6250
Фото НАК, nac.gov.ru
02:14, 8 апреля 2025
За неделю с 31 марта по 6 апреля жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Полицейский задерживает девушку. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:49, 3 апреля 2025
Сумма компенсаций по делу о нападении на шелтер в Дагестане оспорена в кассации
Военная операция. Фото: mil.ru
13:23, 2 апреля 2025
Признаны убитыми на Украине 6200 бойцов с юга России
Обвиняемый в кабинете следователя. Стоп-кадр видео управления Следкома России по Ингушетии от 29.03.25, https://t.me/su_skr06/3274.
01:04, 1 апреля 2025
За неделю с 24 по 30 марта жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Фото
14:33, 5 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Кавказская узница. Как любовь довела москвичку до цугундера
Фото
16:13, 17 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
"На приветствие не ответил, показал на место возле двери". Как инвалида СВО встретил главврач больницы 
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Фото https://www.lzb.lt/ru/2018/03/25/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85-%D1%81%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/ Песах на юге России и Северном Кавказе

Митинг в Ачхой-Мартане. Скриншоты видео https://t.me/niyso/20079 Главное о митинге над телом участника нападения в Ачхой-Мартане

Блогеры
Фото
10:27, 6 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Экологу Сергею Легкобитову из Кавминвод уменьшили срок лишения свободы
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Фото
14:38, 30 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Дело фальшивомонетчиков. Деньги печатали на принтере
Фото
08:26, 18 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
«Как мужчина себя веди... » О неэтичном рекламном контенте 
Фото
18:38, 7 марта 2025
Ветер с Апшерона
3
Ифтар - вина автомобильных пробок
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Выброс мазута на берегу Анапы. 14 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13230
14 апреля 2025, 14:47
Многочисленные выбросы мазута найдены на пляжах Анапы

Ульвия Али. Фото предоставлено Ульвией Али "Кавказскому узлу".
13 апреля 2025, 15:45
Суд счел законным запрет Ульвии Али на выезд из Азербайджана

Обломки БПЛА на ж/д путях. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
12 апреля 2025, 08:10
Движение поездов нарушено на Кубани после атаки дрона

Военнослужащий в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
12 апреля 2025, 07:10
Военнослужащий осужден в Нальчике за отсутствие в части

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше