Кадыров похвалился кровной местью за гибель отца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Убийство Сулеймана Имурзаева стало исполнением обета кровной мести за гибель в теракте Ахмата Кадырова, заявил глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", отец нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе в Грозном, когда под центральной трибуной стадиона, на котором проходил концерт в честь Дня Победы, сработало мощное взрывное устройство. Ответственность за организацию террористического акта против Кадырова взял на себя один из лидеров незаконных вооруженных формирований Сулейман Имурзаев, более известный как "Хайрулла", позднее убитый в Чечне.

Биография Ахмата Кадырова опубликована на "Кавказском узле".

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 4 апреля исполнил обет кровной мести за гибель отца в результате теракта 9 мая 2004 года. "В тот день на могиле моего отца я дал кровную клятву, что не пожалею ни средств, ни сил для того, чтобы покарать совершивших этот кровавый теракт", - заявил глава Чечни.

По его словам, для него было важно "не только отомстить за кровь Ахмата-Хаджи, но и сделать это еще до того, как я официально вступлю в должность Президента Чеченской Республики". "В глазах членов моего рода, моей семьи, да и в собственных глазах я никак не мог занять место неотомщённого отца. Это не в наших традициях", - написал он вечером 4 апреля в своем Telegram-канале.

Кадыров сообщил, что сам он не участвовал в боестолкновении, в ходе которого был убит "Хайрулла", штурмовую группу и спецоперацию возглавил Магомед Даудов.

"С тех пор 4 апреля для меня — это день, когда с моих плеч снялась тяжелая ноша кровной мести за дорогого и любимого отца", — резюмировал Кадыров.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

5 апреля 2007 года прошла инаугурация Рамзана Кадырова, он возглавляет Чечню 18 лет, напомнил сегодня глава Гудермесского района Хамзат Магамадов в своем Telegram-канале, опубликовав поздравления с этой датой.

Кадыров не раз заявлял о кровной мести, несмотря на декларируемую властями республики борьбу с этим обычаем. Так, в октябре 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров во время выступления перед силовиками республики, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, призвав их доказать непричастность к заказу на убийство самого Кадырова, и предупредил их о готовности объявить кровную месть.

Кровная месть не объявляется из-за бизнес-конфликтов, критики, за желание кого-то убить, а в традициях вайнахов нет такого понятия, как угроза объявления кровной мести, заявили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

26 июня 2024 года глава Чечни после атаки боевиков в Дагестане призвал давать "жесткий ответ" на нападения на силовиков, убивая всех кровных родственников виновного.

Чечню захлестнет волна объявлений кровной мести в случае, если власти действительно введут правило, что за действия того или иного боевика должен отвечать весь род. Слова Рамзана Кадырова, который на днях заявил об этом, противоречат шариату и адатам, подчеркнули кавказоведы.

После нападения на полицейских в Чечне в декабре 2020 года, которое, по версии силовиков, осуществили двое 18-летних братьев, выходцев из Ингушетии, глава Чечни потребовал объявить кровную месть их тейпам. "Позови их, предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища", - сказал Рамзан Кадыров Магомеду Даудову в эфире ЧГТРК "Грозный".

В 2019 году спикер парламента республики Магомед Даудов (ныне - глава правительства Чечни, - прим. "Кавказского узла") объявил кровным врагом блогера Тумсо Абдурахманова* за его слова об Ахмате Кадырове. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо*: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.