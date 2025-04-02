Выбросы мазута обнаружены на пляже в Анапе

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На пляж в анапском селе Витязево произошли выбросы мазута, и его никто не убирает, возмутился местный житель. Власти Кубани заявили, что новые выбросы нефтепродукта не зафиксированы.

Как писал "Кавказский узел", власти регулярно сообщают о новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района. Так, 31 марта около "Пляжного поселка" в Анапе были обнаружены новые выбросы.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Видео, записанное, как утверждается, жителем Анапы, опубликовал сегодня блогер Юрий Озаровский в своем телеграм-канале "Юрий Озаровский, Анапа, Витязево, Джемете". Он сопроводил видеоролик текстовой аннотацией автора: "Если интересно, вот заснял состояние пляжа в районе Тортуги. Техники нет, народа нет, мазут лежит на песке за песочным валом".

Видеоролик продолжительностью 53 секунды записан на песчаном берегу. Автор видео сообщает за кадром, что ведет запись 2 апреля. Он показывает пустынный пляж и крупные черные комья на песке, похожие на сгустки мазута.

"Вот такой вид на "Тортуге" (пляж "Тортуга" расположен в анапском селе Витязево. - Прим. "Кавказского узла"). Как мы убираем, не знаю. И где у нас техника? Это всё мазут, мазут, мазут… Сетки лежат, вал песчаный, а за валом – всё мазут. Это в районе пляжа "Тортуга". Вот так мы готовимся к [туристическому] сезону, принять гостей в курортном городе Анапа", - говорит мужчина за кадром.

На побережье Анапы сегодня утром команды муниципалитетов "не зафиксировали новых выбросов мазута", сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "Это результат традиционного утреннего мониторинга от команд городов и районов Краснодарского края. Участники ликвидации ЧС продолжают деликатную очистку пляжей от нефтепродуктов", - говорится в публикации.

Однако в этом же сообщении оперштаб опубликовал несколько фотографий крупных сгустков мазута, отметив, что они собраны сегодня.

"На фото — фрагменты мазута, которые собрали 2 апреля участники ликвидации ЧС из Крымского, Лабинского, и Тихорецкого районов, которые отвечают за разные участки береговой линии между станицей Благовещенской и селои Витязево", - отмечается в сообщении.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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