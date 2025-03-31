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17:58, 31 марта 2025

Новые выбросы мазута найдены в Анапе

Участники ликвидации последствий разлива мазута. Анапа, 31 марта 2025 года. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/13046

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На берегу моря около "Пляжного поселка" в Анапе обнаружены новые выбросы мазута.

Как писал "Кавказский узел", власти регулярно сообщают о новых выбросах мазута на пляжах Анапы и Темрюкского района. Так, 25 марта фрагменты нефтепродукта были найдены на четырех участках морского берега в Анапе.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе (от поселка Веселовка до станицы Благовещенская) и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Новые выбросы "мелких фракций мазута" найдены сегодня на одном участке прибрежной полосы в Анапе, сообщает в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"По результатам ежедневного утреннего мониторинга новые выбросы зафиксировала муниципальная команда Выселковского района. Участники ликвидации ЧС от муниципалитета работают на береговой линии около "Пляжного поселка" в Анапе", - говорится в публикации.

Новые выбросы убирают в первую очередь, отметил оперштаб. "После этого, как и на остальных территориях, продолжают деликатную очистку песка от мелких фракций мазута", - отмечается в сообщении.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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