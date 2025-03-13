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19:37, 13 марта 2025

Новые выбросы мазута обнаружены на пляжах Анапы

Уборка пляжа в Анапе. Фото оперативного штаба Краснодарского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На шести участках пляжей Анапы, от Витязево до станицы Благовещенской зафиксированы новые выбросы мазута.

Как писал "Кавказский узел", случаи выбросов мазута в районе Анапы участились в связи с повышением температуры, заявило МЧС.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Сегодня новые выбросы зафиксированы на шести участках прибрежной полосы Анапы, которые убирают команды муниципалитетов Краснодарского края. В частности выбросы обнаружена на  участках пляжей на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской и на участке неподалеку от пляжа «Тортуга» в  Витязево, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

"Команды районов убирают новые фрагменты мазута в первую очередь, далее - продолжают деликатную очистку пляжей", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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