Новые выбросы мазута обнаружены на пляжах Анапы

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На шести участках пляжей Анапы, от Витязево до станицы Благовещенской зафиксированы новые выбросы мазута.

Как писал "Кавказский узел", случаи выбросов мазута в районе Анапы участились в связи с повышением температуры, заявило МЧС.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Сегодня новые выбросы зафиксированы на шести участках прибрежной полосы Анапы, которые убирают команды муниципалитетов Краснодарского края. В частности выбросы обнаружена на участках пляжей на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской и на участке неподалеку от пляжа «Тортуга» в Витязево, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

"Команды районов убирают новые фрагменты мазута в первую очередь, далее - продолжают деликатную очистку пляжей", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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