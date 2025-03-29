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13:59, 29 марта 2025

Произвольная трактовка заслуг стала основанием для награждения Адама Кадырова

Адам Кадыров. Кадр видео управления Росгвардии по Чечне https://t.me/rosguard_chr/1809

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Награждение Адама Кадырова медалью "За боевые отличия" стало возможным из-за произвольной трактовки его заслуг руководством Росгвардии, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта стало известно, что приказом директора Росгвардии Виктора Золотова 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров награжден ведомственной медалью "За боевое отличие" .

Награждение Адама Кадырова прокомментировали "Кавказскому узлу" адвокаты Тимофей Широков и Евгений Черноусов, а также полковник МВД в отставке Амир Колов.

Ведомственные награды присуждаются приказом руководителя ведомства, но в вопросе вручения как ведомственных, так и государственных наград "всегда много произвола", отметил Тимофей Широков.

Вспомните, как выдавались награды Советского Союза всяким зарубежным деятелям

"Сомневаюсь, что там есть какое-то ограничение именно по возрасту. Тем более, она выдаётся от имени руководителя ведомства. А вспомните, как выдавались награды Советского Союза всяким зарубежным деятелям, хотя они никакого отношения не имели к заслугам перед СССР", - сказал он.

Формулировка "боевые отличия" также может трактоваться по-разному, добавил адвокат. "Может, они написали, что проявил храбрость, находясь вблизи от линии фронта. А потом рассказывал одноклассникам о работе Росгвардии, то есть агитировал и пропагандировал", - предположил Широков.

18 июня 2024 года Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что Адам Кадыров сопровождал депутата Госдумы Адама Делимханова, который встретился в Мариуполе "с чеченскими бойцами, задействованными в охране общественного порядка". 28 апреля того же года Рамзан Кадыров сообщил о назначении своего сына Адама куратором Российского университета спецназа.

Адвокат Евгений Черноусов также отметил, что присуждение этой награды зависит от мнения руководства ведомства. "А как они там решали, это трудно сказать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Награду Росгвардии можно вручить даже ребенку

Для получения такой награды возраст не препятствие, указал в свою очередь Амир Колов. "Награду Росгвардии можно вручить за определенные действия, позволившие упростить боевую задачу, - например, даже ребенку, который показал иной, более эффективный, способ решения задачи", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом Амир Колов затруднился конкретизировать, что стало основанием вручения награды Росгвардии Адаму Кадырову. "Может, он в Мариуполе спас людей, находящихся в машине, от наезда на мину или высказал какую-нибудь идею по решению текущих проблем Росгвардии", - сказал он.

Напомним, 5 ноября 2023 года стало известно, что Адам Кадыров незадолго до своего 16-летия назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в Чечне, указали тогда аналитики. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

Также Адам Кадыров получил звание Героя Чечни и высшие государственные награды после того, как в сентябре 2023 года Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля, обвиненного по делу о сожжении Корана. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео".

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. Кто из родственников, друзей и односельчан главы Чечни продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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